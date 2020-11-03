خلل مزعج بسماعات "آبل" اللاسلكية يُجبر الشركة على تبديلها مجانًا للعملاء

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تتضمن هذه المشكلات صوتا ثابتا أو طقطقة تزداد في البيئات الصاخبة ومشكلات تتعلق بإلغاء الضوضاء النشط. قالت الشركة إن السماعات المصنوعة بعد تشرين الأول 2020 لا تعاني من المشاكل.

ويمكن للمالكين الذين يواجهون هذه مشاكل، التواصل مع "آبل" عبر الإنترنت أو تحديد موعد في أحد متاجرها لاستبدال السماعات الخاصة بهم مجانا. سيتم فقط استبدال الأجهزة التي تم تأكيد وجود المشكلة بها.

ينطبق الاستبدال فقط على السماعات، وليس على علبة الشحن. لا تقدم "آبل" برنامجا مشابها لطرازات "إيربود" الأخرى.

أبلغ المستخدمون عن مشكلات طقطقة مع "إيربودز برو" في وقت سابق من هذا العام. في أيار، أصدرت "آبل" ملفات دعم على موقعها على الويب مع نصائح حول استكشاف الأخطاء وإصلاحها لهذه المشكلة.

"إيربودز برو" من "آبل" هي خط له شعبية من سماعات الرأس اللاسلكية، وسجلت الشركة 7.8 مليار دولار من عائدات "المنتجات الأخرى" في الربع المنتهي في أيلول، والتي تشمل سماعات "إيربود" جنبا إلى جنب مع سماعات الرأس الأخرى وساعات آبل.