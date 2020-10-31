living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

"إنستغرام" يحصل على تعديل يهم ملايين المستخدمين

31
OCTOBER
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أعلن القائمون على تطبيق "إنستغرام" أن ميزة البث المباشر حصلت على تعديل قد يجعلها أكثر عملية وفائدة للكثير من المستخدمين.

وأشار القائمون على التطبيق إلى أن المدة الزمنية للبث المباشر عبر "إنستغرام"أصبحت الآن 4 ساعات بدلا من ساعة واحدة للمستخدمين في مختلف بلدان العالم، وأن هذه الخاصية ستتوفر لمن يملكون تاريخا جيدا في استعمال التطبيق ولم ترد بحقهم أية شكاوى تتعلق بسياسة الاستخدام.

وسيكون بإمكان المستخدمين أيضا مشاهدة فيديوهات البث المباشر الخاصة بهم على التطبيق لمدة 30 يوما، أي على غرار "القصص" و المنشورات، كما سيتمكنون من تحميل هذه الفيديوهات ونشرها عبر تطبيقات أخرى.

ويرى القائمون على "إنستغرام" أن زيادة مدة ساعات البث المباشر عبر التطبيق ستساعد الكثير من المستخدمين، وخصوصا الذين يستعملون هذه الميزة لأغراض العمل أو الاجتماعات أو بث الفيديوهات المباشرة بهدف التعليم عن بعد.

شهد تطبيق "إنستغرام" في المدة الأخيرة العديد من التحسينات والتطويرات التي تهدف لجعله أكثر ملائمة للمستخدمين، فمنذ مدة على سبيل المثال أعلن القائمون على هذا التطبيق أنهم يختبرون ميزة ستخفي التعليقات المسيئة التي تزعج المستخدمين أو تجرح مشاعر البعض.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout