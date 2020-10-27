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المستخدمون يشتكون من عيوب في هواتف آيفون الجديدة

27
OCTOBER
2020
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ذكر موقع MacRumors المهتم بأخبار وتقنيات شركة آبل أن بعض مستخدمي هواتف iPhone 12 الجديدة اشتكوا من عيوب في أجهزتهم.

وتبعا للمعلومات التي أوردها الموقع فإن "بعض مالكي هواتف iPhone 12 أشاروا إلى أنهم لم يلحظوا فرقا كبيرا بين الهواتف الجديدة وهواتف آيفون التي طرحتها آبل العام الماضي، خاصة عند التقاط الصور وتصوير مقاطع الفيديو، كما أشاروا إلى أنهم لم يجدوا تغيرات في عمل المستعر البيومتري، وأن حساس Face ID في الهواتف الجديدة يعمل بنفس السرعة التي كان يعمل بها في هواتف آيفون التي طرحت السنة الماضية".

كما أشار المستخدمون تبعا للموقع إلى "أن عملية تثبيت الشاحن الجديد الذي أعلنت عنه آبل خلال حدثها التقتي، والذي يوضع على ظهر هواتف آيفون الجديدة ليست بتلك السهولة".

ومن جهة أخرى أشار مقال نشرته صحيفة Verge إلى أن "العيب الأساسي في هواتف iPhone 12 Pro الجديدة هو التفريغ السريع لشحن البطارية، وخصوصا عند الاتصال بشبكات 5G"، فتبعا للمقال "بعد استعمال هذ الهواتف لمدة ساعتين ونصف الساعة في حال كانت شاشتها تعمل أيضا، كان معدل الشحن ينقص بمقدار 18%"، الأمر الذي أشار أليه الخبراء في موقع Engadget أيضا، حيث ذكروا أن الأشخاص الذين اعتادوا على مدة عمل هواتف iPhone 11 "سيشعرون بخيبة الأمل قليلا" من مؤشرات عمل البطارية في الطراز الجديد.

وكانت آبل قد أعلنت في 13 أكتوبر الجاري عن 4 نماذج جديدة من هواتفها هي iPhone 12 و 12 minو12 Pro و12 Pro Max، والملفت للنظر أن هذه الهواتف طرحت للمستخدمين في بعض البلدان بعلب خالية من الشواحن والسماعات.

وحصلت هذه الأجهزة على معالجات A14 Bionic الجديدة التي قالت آبل "إنها أقوى معالجات طورتها للهواتف حتى الآن"، كما حصلت كاميرا هواتف iPhone 12 على تقنية HDR 3، وتقنية تحسين دقة التصوير من الاتجاه المقابل للضوء.

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