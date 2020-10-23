ميزة جديدة في "واتساب"

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أصبح بإمكان مستخدمي تطبيق "واتساب" تجنّب الدردشات المزعجة إلى الأبد، بعد أن كان التطبيق يتيح هذه الميزة لمدة أقصاها عام واحد فقط.

ويتيح "واتساب" في إصداره التجريبي للأجهزة العاملة بنظام أندرويد ويحمل الرقم 2.20.201.10، إمكانية كتم صوت الدردشة إلى الأبد، من أجل تجنب الرسائل المزعجة من بعض الأشخاص أو المجموعات.

واستبدلت شركة "واتساب" خيار الكتم لمدة عام بـ"دائم"، الأمر الذي اعتبره كثيرون خيارا ذكيا، إذ كان يتعين على المستخدم إعادة تفعيل هذه الخاصية كل عام.

وإليك طريقة تفعيل كتم الدردشات المزعجة: أولا، افتح تطبيق واتساب، ثانيا، انتقل إلى الدردشة التي تريد كتمها، ثالثا، اضغط على اسم المجموعة أو جهة الاتصال، رابعا، اضغط على خيار كتم الصوت وحدده دائمًا (أو خيارات أخرى).

ويمكنك اتباع نفس الخطوات في تطبيق "واتساب" على أجهزة الحاسوب العادية.