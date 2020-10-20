وقد جرى تطوير هذه البرمجية مفتوحة المصدر المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، لمساعدة الشبكة الاجتماعية الرائدة عالميا في تحسين المحتوى الذي تقدمه بـ160 لغة، لمستخدميها الذين يفوق عددهم ملياري شخص حول العالم.

وقالت المساعدة في مجال البحث في الشبكة، أنجيلا فان، في رسالة عبر مدونة: "هذا الإنجاز هو نتيجة تراكم سنوات من العمل الأساسي لفيسبوك على صعيد الترجمة الآلية القائمة على الذكاء الاصطناعي"، حسب ما ذكرت وكالة "فرانس برس".

وأشارت فان إلى أن النموذج الجديد، "يتمتع بدقة أكبر من الأنظمة الأخرى، لأنه لا يعتمد على الإنجليزية كلغة وسيطة للترجمة".

وأضافت: "عند الترجمة من الصينية إلى الفرنسية على سبيل المثال، تعمل معظم النماذج المتمحورة على الإنجليزية على الترجمة أولا من الصينية إلى الإنجليزية، ثم من الإنجليزية إلى الفرنسية، لأن بيانات التدريب بالإنجليزية هي الأكثر توافرا حول العالم".