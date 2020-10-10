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إزالة إعلان عن البصل.. والسبب 'غير أخلاقي!

10
OCTOBER
2020
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في سبتمبر الماضي، نشرت شركة كندية متخصصة في البذور إعلانا على موقع "فيسبوك" تضمن صورة تضمنت حبات كبيرة من البصل.

ولم يمض وقت طويل على نشر الإعلان على الموقع الأزرق، حتى تلقت شركة المنتجة تنبيه من الموقع يلزمها بإزالة الصورة، لأنها تتضمن "مادة جنسية صريحة".

وكان الإعلان الذي نشرته شركة "إي. دبليو. غاز" يروج لبيع بذور البصل من ماركة "والا والا سوتيت"، ويبلغ ثمنه 1.99 دولار فقط.

ويظهر في الإعلان حبات بصل بقشرها داخل سلة، إلى جانبها حبة أخرى صغيرة جرى قطعها من النصف، وجاء في وصفه: "بصل حلو للغاية ويسهل نموه من البذور".

وقالت الشركة الكندية إنها تفاجأت من قرار فيسبوك والسبب الذي برر قراره به.

ولم يرد ممثل عن فيسبوك على الفور على طلب للتعليق، لكن مصدرا في الموقع قال في تصريحات صحفية إنه يستخدم "التكنولوجيا الآلية" لفرض رقابة على الصور.

وذكر أن الموقع الأزرق يستخدم هذه التكنولوجيا لإبعاد المحتوى الذي يحتوي تعريا، لكن في بعض الأحيان لا تستطيع هذه التكنولوجيا التعرف على المحتوى كما في حالة هذا النوع من البصل.

وفي وقت لاحق، أعاد فيسبوك نشر الإعلان من جديد وقدم اعتذارا للشركة عما حدث.

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