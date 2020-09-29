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ثغرة خطيرة في تطبيق "واتسآب" تمكن الآخرين من قراءة رسائلك..فما العمل؟

29
SEPTEMBER
2020
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منوعات
ثغرة خطيرة في تطبيق "واتس آب" تمكن الآخرين من قراءة رسائلك

أكثر من 60 مليار رسالة يتم إرسالها عبر "واتس آب" يوميا، من المفترض أن تكون آمنة لا يقرأها إلا أصحابها، لكن خطأ صغيرا قد يؤدي إلى اختراق الحساب والمسّ بالخصوصية. فما العمل؟ إليك طريقة لتجنب ذلك..

 


منوعات
ثغرة خطيرة في تطبيق "واتس آب" تمكن الآخرين من قراءة رسائلك

أكثر من 60 مليار رسالة يتم إرسالها عبر "واتس آب" يوميا، من المفترض أن تكون آمنة لا يقرأها إلا أصحابها، لكن خطأ صغيرا قد يؤدي إلى اختراق الحساب والمسّ بالخصوصية. فما العمل؟ إليك طريقة لتجنب ذلك..

ثغرة خطيرة في تطبيق واتسآب تمكن الآخرين من قراءة رسائلك..فما العمل؟

ثغرة خطيرة في تطبيق "واتسآب" تمكن الآخرين من قراءة رسائلك..فما العمل؟

أدخل تطبيق "واتس آب" تشفيرا كاملا يحمي الرسائل من الاختراق وباتت هذه التكنولوجيا المتطورة حاجزا آمنا لا يمكن اختراقه على الإطلاق. لكن، وحسب ما ذكره الموقع الألماني المهتم بمجال التكنولوجيا الرقمية "شيب"، فإن هناك ثغرة في تطبيق "واتس آب" تسمح للآخرين بالوصول إلى رسائلك الشخصية إذا لم تنتبه بالضبط إلى شيء بسيط قام "واتسآب" سلفا بتوضيحه.


منوعات
ثغرة خطيرة في تطبيق "واتس آب" تمكن الآخرين من قراءة رسائلك

أكثر من 60 مليار رسالة يتم إرسالها عبر "واتس آب" يوميا، من المفترض أن تكون آمنة لا يقرأها إلا أصحابها، لكن خطأ صغيرا قد يؤدي إلى اختراق الحساب والمسّ بالخصوصية. فما العمل؟ إليك طريقة لتجنب ذلك..

أدخل تطبيق "واتس آب" تشفيرا كاملا يحمي الرسائل من الاختراق وباتت هذه التكنولوجيا المتطورة حاجزا آمنا لا يمكن اختراقه على الإطلاق. لكن، وحسب ما ذكره الموقع الألماني المهتم بمجال التكنولوجيا الرقمية "شيب"، فإن هناك ثغرة في تطبيق "واتس آب" تسمح للآخرين بالوصول إلى رسائلك الشخصية إذا لم تنتبه بالضبط إلى شيء بسيط قام "واتسآب" سلفا بتوضيحه.

التسجل في تطبيق "واتس آب" لا يلزم المستخدم لذكر اسمه أو إدخال كلمة المرور ولكن الحصول على حساب بـ"واتسآب" مقيّد بالرقم الشخصي للهاتف الخلوي، وهذا هو بالضبط لب المشكلة وما حذرت منه شركة "واتس آب" مستخدميها عبر الإنترنت في موقعها الرسمي، كما يقول موقع "فليب بورد" الألماني.

فإذا قمت بتغيير رقم هاتفك وأعادت شركة الاتصالات تخصيص رقم هاتفك المحمول السابق لزبون آخر فيمكن لهذا الشخص من حيث المبدأ الوصول إلى جميع محادثات "واتس آب" الخاصة بك. ولتجنب مثل هذه الحالات يقوم الموقع بحذف جميع بيانات الدردشة لرقم بمجرد لم ينشط هذا الرقم لمدة 45 يوما. ومع ذلك، فغالبا ما يتم إعادة تعيين أرقام الهواتف قبل هذا الموعد النهائي، وإذا قام الشخص الذي تلقى رقمك القديم بتثبيت "واتس آب" وفتحه خلال فترة تقل عن 45 يوما فسيكون بإمكانه الوصول إلى جميع نشاطاتك على "واتسآب".

أكثر من 60 مليار رسالة يتم إرسالها عبر "واتس آب" يوميا، من المفترض أن تكون آمنة لا يقرأها إلا أصحابها، لكن خطأ صغيرا قد يؤدي إلى اختراق الحساب والمسّ بالخصوصية. فما العمل؟ إليك طريقة لتجنب ذلك..

أدخل تطبيق "واتس آب" تشفيرا كاملا يحمي الرسائل من الاختراق وباتت هذه التكنولوجيا المتطورة حاجزا آمنا لا يمكن اختراقه على الإطلاق. لكن، وحسب ما ذكره الموقع الألماني المهتم بمجال التكنولوجيا الرقمية "شيب"، فإن هناك ثغرة في تطبيق "واتس آب" تسمح للآخرين بالوصول إلى رسائلك الشخصية إذا لم تنتبه بالضبط إلى شيء بسيط قام "واتسآب" سلفا بتوضيحه.

التسجيل في تطبيق "واتس آب" لا يلزم المستخدم لذكر اسمه أو إدخال كلمة المرور ولكن الحصول على حساب بـ"واتسآب" مقيّد بالرقم الشخصي للهاتف الخلوي، وهذا هو بالضبط لب المشكلة وما حذرت منه شركة "واتس آب" مستخدميها عبر الإنترنت في موقعها الرسمي، كما يقول موقع "فليب بورد" الألماني.

فإذا قمت بتغيير رقم هاتفك وأعادت شركة الاتصالات تخصيص رقم هاتفك المحمول السابق لزبون آخر فيمكن لهذا الشخص من حيث المبدأ الوصول إلى جميع محادثات "واتس آب" الخاصة بك. ولتجنب مثل هذه الحالات يقوم الموقع بحذف جميع بيانات الدردشة لرقم بمجرد لم ينشط هذا الرقم لمدة 45 يوما. ومع ذلك، فغالبا ما يتم إعادة تعيين أرقام الهواتف قبل هذا الموعد النهائي، وإذا قام الشخص الذي تلقى رقمك القديم بتثبيت "واتس آب" وفتحه خلال فترة تقل عن 45 يوما فسيكون بإمكانه الوصول إلى جميع نشاطاتك على "واتسآب".

فما العمل إذا؟! بعد تغيير الموبايل والخط الهاتفي ولمنع أي شخص لديه رقم هاتفك القديم من الوصول إلى رسائل "واتس آب" الخاصة لديك خياران:

1. حذف الحساب تماما من الرقم القديم. وللقيام بذلك عليك أولاً فتح "واتس آب" والانتقال إلى الإعدادات، تحت عنصر "الحساب" يجب الضغط على "حذف حسابي".

2. أو تقوم بتغيير ذلك في رقمك الجديد. أولا يجب فتح "واتس آب" والانتقال إلى الإعدادات، وتحت عنصر "تغيير الرقم" يجب إدخال رقم هاتفك الجديد. بعدها سيتم نقل حساب "واتسآب" الخاص بك إلى رقم هاتفك المحمول الجديد.

ع.اع. / و.ب

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