“كورونا” يتسبب في ظهور أول وباء معلوماتي في العالم

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تسبب “Covid-19” في ظهور أول وباء معلوماتي في العالم، حيث لم يتمكن الكثير من الناس من فصل الحقيقة عن الخيال، لكن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يوفر العلاج، حيث ألقى خبيران أميركيان في الذكاء الاصطناعى باللوم على جائحة فيروس “كورونا” في التسبب بموجة مكثفة من الدراسات العلمية لتوفير المعلومات المتعلقة بالفيروس، ووفقا لما ذكرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإنه بحلول منتصف آب، تم نشر أكثر من 8000 نسخة مسبقة من الأوراق العلمية التي تحتوي على الكلمات “Covid-19” أو “SARS-CoV-2” في أرشيفات الطب والبيولوجيا والكيمياء على الإنترنت.

لكنهم يقترحون أن هذه الثروة من المواد يصعب على أي شخص استيعابها، وتتراوح بين الدراسات الجيدة إلى غير الموثوق بها.

ويمكن أن يكون الاستخدام الأكبر للذكاء الاصطناعي لاستيعاب البحث وتوحيده هو المفتاح لنزع الحقائق من غيرها، وضمان التعرف على المعلومات الموثوقة بشكل صحيح.

كما يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي لتلخيص وجمع الأبحاث حول موضوع ما، بينما يعمل البشر على تنسيق النتائج، على سبيل المثال.