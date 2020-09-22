living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

"فيسبوك" تعتزم إطلاق نظارات ذكية جديدة

22
SEPTEMBER
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

 أعلنت "فيسبوك" أنها تعتزم إطلاق نظّارات ذكية سنة 2021 من علامة "راي بان" التجارية بالتعاون مع مجموعة "إيسيلور لوكسوتيكا" الرائدة عالمياً في مجال النظارات.

وأوضح مؤسس المجموعة مارك زوكربيرغ الأربعاء أن الشراكة مع "إيسيلور لوكسوتيكا" تندرج في إطار مشروع أوسع للمجموعة الأميركية التي ترغب في إنتاج نظارات تعتبر أنيقة، توفر في الوقت نفسه لصاحبها ضمن حقل رؤيته بيانات ورسوماً بيانية عن الواقع المحيط به، بحسب ما ذكر موقع "theverge" التكنولوجي.

وخلال مؤتمر صحافي مخصص لمنصة "أوكولوس" للواقع الافتراضي التابعة لـ"فيسبوك"، قال زوكربيرغ إن نظارات "راي بان" تشكّل "مرحلةً أولى نحو نظارات للواقع المعزّز"، مؤكداً أنها "تُعتَبَر نظارات جميلة".

وتجمع الشراكة "تطبيقات فيسبوك وتقنياتها مع ريادة علامات لوكسوتيكا التجارية وخبرة إيسيلور في مجال عدسات النظر.

وجاء في رسالة من "فيسبوك" لشرح المشروع "تخيلوا نظارة توفّر لكم بالبعد الثلاثي طبقة من المعلومات الإضافية المفيدة والدقيقة تبعاً للمحيط الذي توجدون فيه، إضافة إلى ما تراه عيونكم".

وأضافت الرسالة أن "أداة كهذه يمكن أن تساعد" مستخدمها "على تنفيذ بعض المهام اليومية، كالعثور على المفاتيح أو التنقّل في مدينة جديدة أو تسجيل لحظة معينة"،

وأوضحت "فيسبوك"، التي غالباً ما توجه إليها انتقادات بسبب النقص في حماية الحياة الخاصة للمستخدمين، أن هذا العنصر يشكل أحد أولويات المشروع.

وبدا أن الشركة تحرص على تجنّب أي انتقادات مماثلة لتلك التي رافقت إطلاق "غوغل غلاس" عام 2013 لتضمّنها آلة تصوير يمكن تشغيلها سرياً.

وصرفت "فيسبوك" النظر عن بيع هذا المنتج للجمهور قبل أن تطلق عام 2017 نظارات متصلة بالإنترنت مخصصة للشركات.

وعرض زوكربيرغ، الأربعاء، الجيل الثاني من خوذ الواقع المعزز "أوكولوس كويست"، وهي أخفّ وأقوى من سابقاتها، وتباع بسعر 299.99 دولاراً في الولايات المتحدة.

sptunik

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout