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بيل غيتس: هكذا سيكون مستقبل السفر

13
SEPTEMBER
2020
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"لا يوجد لديه دليل دامغ"... هكذا علق رجل الأعمال الأميركي إيلون ماسك في تغريدة على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" ردا على أيقونة مايكروسوفت بيل غيتس والذي قال في وقت سابق إن الشاحنات الكهربائية لن تكون "حلا عمليا" يمكنه أن يحل محل وسائل النقل التقليدية.

وجاءت تغريدة ماسك رادا على تساؤل طرحه أحد متابعيه على منصة التواصل حول تصريحات غيتس التي نشرها في مدونته الخاصة خلال شهر أغسطس الماضي حول مستقبل التنقل والحركة، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبيرغ.

وقال غيتس حينها إن العالم ينبغي عليه أن يعتمد على الكهرباء النظيفة للتنقل، بيد أنه أشار إلى كونها أمرا غير مجد في نقل البضائع وعمليات الشحن ونقل الركاب وهو الأمر الذي عمد ماسك على تفنيده في عدة مناسبات.

وقالت تسلا في وقت سابق إن شاحنتها المتوسطة الحجم لنقل البضائع، والتي تم الإعلان عنها للمرة الأولى في 2017، ستكون جاهزة للطرح في الأسواق بحلول العام المقبل في وقت استمرت فيه الشركة بقوة في الموديل الذي يمكنه قطع ما يربو إلى 500 ميل في المرة الواحدة.

ويعتقد غيتس أن مستقبل السفر لمسافات طويلة سيعتمد على نماذج أخرى من أنواع الوقود كالوقود الحيوي مع الإشارة إلى صعوبات الاعتماد على البطاريات الكهربائية نظرا لكبر حجمها وثقل وزنها وهو الأمر الذي سيؤثر على عملية التنقل برمتها.

وأشار غيتس أيضا إلى النجاح الذي حققته السيارات الكهربائية لأغراض التنقل قصير المسافة مع زيادة حصتها السوقية بأسعار في المتناول، كما أثنى أيضا على عدد من الشركات التي تعمل على تطوير الشاحنات الكهربائية على غرار فورد وجنرال موتورز ولكنه لم يذكر اسم تسلا في القائمة.

ويحتل بيل غيتس المرتبة الثانية في قائمة بلومبيرغ لأغنياء العالم فيما يأتي ماسك في المرتبة الرابعة بعد الصعود القياسي لأسهم شركته منذ مطلع العام الجاري إذ صعد سهم الشركة بنسبة تبلغ نحو 300%.

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