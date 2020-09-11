ما علاقة ذاكرة الإنسان باستخدام الهاتف الذكي؟

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حذر خبراء من أن استخدام الهواتف الذكية يؤثر سلبا على ذاكرة الإنسان، حيث تصبح غير قادرة على حفظ المعلومات لفترة طويلة.

وبحسب وكالة "برايم" أكد مختصين روس أن استخدام الهواتف المحمولة يعلي قدرة الذاكرة، ومع مرور الوقت والتعود، تصبح الذاكرة غير قادرة على حفظ الحقائق والمعلومات، وذلك بسبب الاتكال على ذاكرة الهاتف المحمول واستخدام كذلك نظام الملاحة الذي يساعد على التنقل بدل التعويل على الذاكرة، والوصول إلى المعلومة عن طريق الهاتف والرجوع إليها متى شئنا يحدّ من دور الذاكرة لدى الإنسان وقدرتها.

ودعا المختصون إلى ضرورة أداء تمارين معينة لتحسين الذاكرة، لتجنب ظاهرة النسيان وتقوية قدرتها على حفظ المعلومات.

وفقًا لبيانات البحث، فالأطفال الذين يستخدمون الهواتف المحمولة والهواتف الذكية بنشاط لديهم استجابة أبطئ للإشارات الضوئية والصوتية، وزيادة ملحوظة في عدد الأخطاء الإملائية، وانخفاض في مؤشرات الأداء.