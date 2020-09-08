رسالة من "واتس أب".. احذروها!

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يبدو أن مستخدمي تطبيق واتسآب الشهير عليهم أن يكونوا أكثر حذراً خلال الفترة القادمة، اذ كشف موقع WABetaInfo المختص بنقل اخبار واتسآب، أن غزواً كبيراً من الرسائل الخبيثة تطاول التطبيق ما يؤدي الى تعطله بالكامل.

وأوضح التقرير أن رسائل مشفرة خبيثة وصلت إلى عدد كبير من المستخدمين حول العالم، تحتوي على رموز طويلة بشكل غير عادي، وبمجرد وصول الرسائل إلى حسابات مستخدمي واتسآب يتعطل التطبيق بالكامل عن العمل.

وسترسل الرسائل التطبيق إلى حلقة لا نهائية وتجبر المستخدم، سواء على نظام iOS أو أندرويد، على حذفه وإعادة تثبيته، وفي بعض الحالات، يمكن أن يؤدي ذلك إلى فقد سجل الدردشة بالكامل.

وتحتوي هذه الرسائل المشفرة، والمعروفة أيضاً باسم القنابل النصية، على سلسلة عشوائية من الأحرف التي ستؤدي إلى مشاكل في العرض وتجبر التطبيق على التعطل.

كما واجه بعض المستخدمين مشكلة في الهاتف بشكل عام، تؤدي إلى إعادة تشغيل الجهاز أكثر من مرة بصورة متكررة مقلقة.

وكحل موقت لتلك المشكلة الخطيرة، أفاد التقرير: "بمجرد أن تصلك رسالة تشك في هوية صاحبها، وترى أنها قد تحتوي روابط غريبة، لا تفتح تلك الرسالة".

وتابع: "حاول أن تظهر جهة الاتصال من خلال الدخول إلى إصدار واتسآب ويب، بعدها ادخل إلى إعدادات الخصوصية ثم أعد ضبطها بحيث لا تصلك رسائل إلا من جهات الاتصال الخاصة بك، وعدم استقبال أي رسائل ممن ليسوا على جهات اتصالك. بعدها قم بحذف الرسالة عبر إصدار واتسآب ويب، من دون فتحها على الإطلاق.