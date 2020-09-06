living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

شركة فيسبوك تحجب "شبكة صغيرة" تنشر معلومات "مضللة" في بلدان عربية "لفائدة روسيا"

6
SEPTEMBER
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

قالت شركة فيسبوك إنها حجبت شبكة صغيرة، من صفحتين و13 حسابا على موقعها للتواصل الاجتماعي، وصفتها بالقريبة من السلطات الروسية. وأوضحت في بيانها في الفاتح من سبتمبر/أيلول أن سبب الحجب يعود لنشرها معلومات مضلِّلة هدفها التأثير في الرأي العام في عدد من دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط على غرار الجزائر ومصر. تتمثل بعض منشورات الشبكة التي تستهدف العالم العربي في انتقاد الرئيس الفرنسي و"الإمبريالية" الفرنسية في إفريقيا والتركيز على الفساد وانتهاكات القوانين في الأنظمة الغربية.

ومن بين مصادر المعلومات "المضللة" والقائمة على "نظرية المؤامرة"، حسب فيسبوك، موقع "بيس داتا" (Peace Data) (معطيات السلام) الذي ينشر محتوياته باللغتين الإنجليزية والعربية حول مواضيع وقضايا يصفها بأنها "مخفية عن الرأي العام". وأضافت شركة فيسبوك أن الشبكة، التي تستهدف أيضا القراء البريطانيين والأمريكيين لتوجيه الرأي العام المحلي والتأثير على مجريات الأحداث في البلدين، تستخدم صحفيين حقيقيين متعاونين، بمن فيهم أمريكيون وبريطانيون، لا يعرفون بالضرورة من يقف وراء موظفيهم وخلفياتهم. وأكدت فيسبوك أن الحسابات التي أغلقتها تابعة لأشخاص قريبين من المؤسسة الروسية "وكالة الأبحاث حول إنترنت" (Internet Research Agency) المدعومة من الكريملن، على حد قولها، والتي يُنسب لها التدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016 عبر حملة لإضعاف حظوظ المرشحة الديمقراطية آنذاك هيلاري كلينتون. جاء قرارفيسبوك بحذف هذه الشبكة من موقعها بعد استقصاء بناء على معلومات أبلغتها إياها الشرطة الفيدرالية الأمريكية (آف بي إي).

وأوضحت الشركة العملاقة أن عدد متابعي الشبكة المحذوفة لا يتجاوز 14 ألفا. تجدر الإشارة إلى أن موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي ييستعمله 2.7 مليون مستخدم عبر العالم.

روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout