كيف تستخدم هاتفك لاكتشاف كاميرات التجسس المخفية؟

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قال الخبير في العالم الرقمي، مدير قسم الاقتصاد الرقمي بجامعة "سينرغي" الروسية، إن الهواتف الجوالة يمكن استخدامها لاكتشاف الكاميرات المخفية والمثبتة في أماكن يصعب العثور عليها

وأوضح مدير قسم الاقتصاد الرقمي، رومان سولداتنكوف، إن الكاميرات المخفية عادة ما يجري تثبيتها في أماكن يصعب الوصول إليها، ولكن في نفس الوقت لا يمكن تثبيتها بحيث تكون غير مرئية تماما حتى تتمكن من تسجيل ما يحدث أمامها



وقال سولداتينكوف، إن جهاز التسجيل يمكن العثور عليه باستخدام الهاتف الجوال من خلال تشغيل كاميرا التصوير فيه وكذلك المصباح المدمج مع الهاتف

وأضاف أنه بعد تشغيل كاميرا الفيديو والمصباح، تحتاج إلى إطفاء الضوء في الغرفة والبدء في فحص المكان مثل السقف ومفاتيح الكهرباء

وأكد الخبير أنه في حال كانت هناك كاميرا مخفية في الغرفة، سيظهر بريق وانعكاس ضوء على شاشة الهاتف المحمول، مضيفا أنه في حال لم يكن الهاتف الذكي مزودا بمصباح يدوي مدمج، يمكن استخدام مصباح محمول وتوجيهه نحو نفس اتجاه الهاتف مع تشغيل الكاميرا الموجودة في جهاز الهاتف