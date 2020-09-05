هذا هو متوسط الرواتب في شركة "فيسبوك"!

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عربي 21 - نشر موقع (business insider) تقريرا حول متوسط رواتب موظفي شركة "فيسبوك" في الولايات المتحدة سنوياً في بعض المناصب الرئيسية حيث تراوح متوسط الراتب ما بين 110 آلاف دولار إلى 345 ألف دولار.

واعتمد التقرير في جمع بياناته عن هذه الرواتب من طلبات التأشيرة للموظفين الأجانب التي تم الكشف عنها لاحقا للجمهور من قبل حكومة الولايات المتحدة، حيث يتعين على جميع الشركات ذكر حجم الراتب الأساسي في طلبات التأشيرة عند اختيار عامل أو تعيينه لوظيفة.

الإنفوغراف الآتي يبين متوسط الرواتب التي تدفعها "فيسبوك" لموظفيها في العديد من المجالات سنوياً: