إتّهام خطير ل "إنستغرام"!

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وجهت اتهامات لشركة "فيسبوك" بجمعها بيانات بيومترية لأكثر من 100 مليون مستخدم من موقع "إنستغرام" التابع لها.

ووفقا للدعوى المرفوعة ضد الشركة، فإن موقع "إنستغرام"، يستخدم نظام "التعرف على الوجه" ويقوم بتخزينه في قاعدة بيانات خاصة.



وتتهم الشركة باستخدام هذا النظام في التعرف على صور المستخدمين بشكل تلقائي، بحسب ما نشره موقع "بيزنس إنسايدر".



وجاء في نص مقتبس من الدعوى المرفوعة ضد الشركة "يقوم "فيسبوك" بجمع بيانات بيومترية آمنة من مستخدمي "إنستغرام"، ليستخدمها من أجل تحسين قدرات التعرف على الوجه في تطبيقاته - بما في ذلك تطبيق "فيسبوك" - ويشارك هذه المعلومات عبر الخدمات. يقوم "فيسبوك" بذلك من خلال عدم تقديم الإشعارات والمعلومات اللازمة. وهو مخالف لقانون إلينوي".



ووفقا لقانون إلينوي، قد يضطر "فيسبوك" إلى دفع 1 - 5 آلاف دولار مقابل كل انتهاك، ليصل الرقم الإجمالي الذي من الممكن أن تدفعه الشركة لنحو 500 مليار دولار.



في الوقت الذي نفى فيه المتحدث باسم الشركة، ستيفاني اوتواي، التهم الواردة في الدعوى، وقال "الدعوى لا أساس لها من الصحة. إنستغرام لا تستخدم تقنية التعرف على الوجه".