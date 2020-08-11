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شركة "فيسبوك" تتوسع في طموحاتها المصرفية وتدشن "فيسبوك فاينينشال"

11
AUGUST
2020
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تعتزم شركة "فيسبوك" تدشين قسم جديد يتولى إدارة مدفوعاتها ويشرف على التوسع في الطموحات المصرفية للشركة التقنية العملاقة، وذلك بحسب ما نشرته وكالة "بلومبيرغ".

وأفادت الوكالة بأن القسم الجديد سيحمل اسم "فيسبوك فاينينشال"، كما سيشار إليه اختصارا بالاسم "إف 2"، وستخوله الشركة بالإشراف على كافة مشروعاتها وأعمالها المتعلقة بالمدفوعات، بما في ذلك خدمة "فيسبوك باي"، والتي أطلقتها الشركة العام الماضي لإتاحة الفرصة لمستخدميها لتحويل مبالغ مالية إلى ذويهم عبر منصات التواصل الاجتماعي البارزة الشهيرة، ومنها "فيسبوك"، "واتس آب"، "انستغرام"، و"ميسينجر".
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وذكرت "بلومبيرغ" بأن واحدة من أهم أولويات "إف 2" ستكون استكمال عمليات المدفوعات عبر "واتس آب" في كل من الهند والبرازيل، وهما سوقان خاضت فيهما "فيسبوك" تجربة المدفوعات عبر مواقع التواصل لأول مرة في يونيو الماضي.

وعلاوة على ذلك، ستتولى "إف 2" أيضا التعامل مع العقبات التنظيمية التي تواجهها تجربة "فيسبوك" في هذين السوقين.

وأضافت الوكالة بأن ديفيد ماركوس، الرئيس التنفيذي الحالي لشركة "كاليبرا"، والتي دشنتها "فيسبوك" العام الماضي أيضا للإشراف على إصدار عملة رقمية خاصة بها وتحمل اسم "كاليبرا"، هو الذي سيتولى إدارة "إف2".

وصرح ماركوس لـ"بلومبيرغ" قائلا: "لدينا العديد من الأعمال التجارية التي تجري عبر "فيسبوك".. وعليه، رأينا أن القرار الصحيح هو ضبط الاستراتيجية على مستوى الشركة فيما يتعلق بكافة المدفوعات".

وكان مارك زوكربيرغ، مؤسس "فيسبوك" ورئيسها التنفيذي، قد صرح في يوليو الماضي على هامش الإعلان عن النتائج المالية للشركة عن الربع الثاني من 2020 قائلا: "بينما تنمو عمليات المدفوعات عبر "ميسينجر" و"واتس آب"، وفي ظل قدرتنا على نشر هذه العمليات في المزيد من الأماكن، أعتقد أن هذه العمليات ستنمو كاتجاه جديد".

روسيا اليوم
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