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أكثر 20 مدينة "مراقبة" في العالم.. منها 18 في بلد واحد

27
JULY
2020
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تعج المدن الكبرى في معظم الدول بكاميرات المراقبة، لكن هناك دول تستخدم هذه التقنية بدرجة كثيفة، من بينها الصين التي تتصدر دول العالم في هذا الصدد.


وتقع 18 مدينة بها أكبر عدد من كاميرات المراقبة بالعالم في الصين، إلى جانب لندن وحيدر أباد الهندية.

وكشفت أرقام حديثة أن العاصمة البريطانية لديها ثالث أكبر عدد من كاميرات الدوائر التلفزيونية المغلقة، مقارنة مع أي مدينة في العالم.

وتحتوي لندن، التي يعيش فيها 9.3 ملايين نسمة، على 627 ألفا و727 كاميرا، أي ما يعادل 67.5 كاميرا لكل ألف شخص، وفقما ذكرت "سكاي نيوز".

وبحسب بيانات جمعتها شركات تقنية، فإن مدينة تاييوان شمال شرقي الصين تحتوي على أكبر عدد من كاميرات المراقبة في العالم، مع 119.6 كاميرا لكل ألف شخص.

وتأتي مدينة شي، بالقرب من شنغهاي في شرق الصين، في المرتبة الثانية، بمعدل 92.1 كاميرا لكل ألف شخص.

ومن بين المدن ذات الاستخدام الكثيف لكاميرات المراقبة خارج الصين، حيدر أباد جنوبي الهند، إذ جاءت في المركز السادس عشر عالميا، مع 30 كاميرا لكل ألف شخص.

وتظهر في قائمة المدن الصينية الأخرى ذات الكثافة المرتفعة في استخدام كاميرات المراقبة، بكين وشنغهاي وشنتشن وهانغتشو وهاربين وتشنغدو.

وعلى الصعيد العالمي، هناك 770 مليون كاميرا للمراقبة قيد الاستخدام، 54 بالمئة منها في الصين وحدها.

 

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