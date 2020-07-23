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"أبل" توصي بعدم تغطية الكاميرا بأجهزة "ماك بوك"

23
JULY
2020
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أشارت شركة أبل إلى أن هناك وسائل كثيرة يلجأ إليها المستخدم لتغطية الكاميرا بجهاز اللاب توب، بدءاً من الملصقات البسيطة وحتى الشرائح المنزلقة الصغيرة، وذلك من أجل الحماية من عمليات المراقبة أو التجسس بواسطة الكاميرا.

غير أن الشركة الأمريكية تنصح أصحاب أجهزة ماك بوك بعدم الاعتماد على مثل هذه الوسائل؛ نظراً لأنها تؤدي إلى أضرار في الشاشة عند طي اللاب توب؛ لأن المسافة بين لوحة المفاتيح والشاشة مصممة بتفاوت صغير للغاية، ويسري ذلك على موديلات ماك بوك وماك بوك آير وكذلك ماك بوك برو.

وأضافت شركة أبل أنه يمكن للمستخدم الاعتماد على لمبة الحالة LED بجانب الكاميرا؛ حيث إنها تضيء باللون الأخضر عندما تكون الكاميرا فعالة، وقد تم تصميم الكاميرا ومؤشر الحالة بحيث يقتصر على تشغيلهما معاً.

وإذا لم يرغب المستخدم في الاعتماد على الحل التقني من شركة أبل، ففي هذه الحالة ينبغي مراعاة ألا يزيد سُمك الملصق الموضوع على الكاميرا على سُمك ورق الطباعة (0.1 ملم)، وألا يترك بقايا لاصقة على عدسة الكاميرا، وعند استعمال ملصق أكبر سُمكاً فإنه يتعين على المستخدم إزالته قبل طي شاشة جهاز ماك بوك.

وأضافت الشركة الأمريكية أن تغطية الكاميرا قد تضعف وظيفة مستشعر الإضاءة المحيطة، وهو ما يمنع وظيفة الضبط التلقائي لدرجة السطوع وتعديل الألوان ودرجة كثافتها من القيام بعملها.

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