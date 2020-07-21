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أبل تطلق أولى مدوناتها الصوتية عبر نشرة إخبارية يومية

21
JULY
2020
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تعتزم أبل إطلاق أولى مدوناتها الصوتية الأصلية بما يشمل خصوصاً نشرة إخبارية يومية، في نقلة نوعية للمجموعة الأمريكية العملاقة التي كانت تكتفي بدور بسيط في هذا المجال مع منصتها "أبل بودكاست".

وأشارت أبل في بيان أصدرته أمس الأربعاء إلى أن البرنامج الجديد يحمل اسم "أبل نيوز توداي" ويعتمد على تطبيق "أبل نيوز" الذي يتيح قراءة مقالات من الصحف والمجلات والمواقع الإخبارية.

وتستعرض كل نشرة إخبارية أبرز التطورات كما عالجتها المقالات الإلكترونية المنشورة عبر التطبيق، بتقديم من صحافيين في "أبل نيوز".

وأوضحت المجموعة لوكالة فرانس برس أن النشرة الصوتية الأولى التي طرحتها الخدمة الأربعاء تمتد على تسع دقائق، على أن تراوح المدة الوسطية للنشرات بين سبع دقائق وثماني.

وستطرح "آبل نيوز توداي" مدونة صوتية يومية لخمسة أيام في الأسبوع، وستكون متاحة مجاناً، كما الحال مع التطبيق لمستخدمي هواتف "آي فون".

كذلك أطلقت المجموعة الأمريكية العملاقة خدمة "أبل نيوز + أوديو ستوريز" التي ستطرح فيها مدونات صوتية يبحث كل منها موضوعاً إخبارياً منشوراً على "أبل نيوز +"، النسخة المدفوعة من "أبل نيوز" (9.99 دولارات شهرياً).

وتمتد كل حلقة في الإجمال بين 15 دقيقة و45، وسيشارك فيها ممثلون محترفون لتكييف السرد على النسق الصوتي. وتعتزم أبل طرح ما يقرب من 20 حلقة أسبوعياً.

وتتوافر "أبل نيوز" في الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وأستراليا، ويتابعها أكثر من 125 مليون مستخدم نشط شهريا وفق أبل.

وتشكل هذه البرامج الصوتية التي تنتجها أبل من دون شركاء خارجيين، خطوة أولى للمجموعة العملاقة على طريق إنتاج مضامين أصلية على شكل مدونات صوتية.

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