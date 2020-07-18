كيف تحصل على اشتراك مجاني في "نتفليكس" مدى الحياة؟

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تمنح منصة نتفليكس حساب أبدي، أو 1000 شهر ما يعادل 83 عاما، للاعب الحاصل على أعلى نقط في لعبة الفيديو الجديدة المستوحاة من الفيلم الأصلي (The Old Guard).

ووفقا لموقع "Android Authority"، عليك بمشاهدة الفيلم قبل أن تبدأ اللعب، لأن اللعبة الأصلية المستخدمة في المسابقة تعكس أحداث الفيلم.

وبمجرد مشاهدة الفيلم، يمكنك التوجه للعب لعبة "The Old Guard".

ويمكنك لعب اللعبة من خلال متصفح الويب الخاص بك. حيث ستلعب دور تشارليز ثيرون - الشخصية الرئيسية للفيلم - وستستخدم فأس عملاق مزدوج الشفرة لهزيمة الأعداء.

ومثل شخصية الفيلم، ستكون خالدا في اللعبة، لكن الموت أثناء اللعبة سيبطئك فقط.

وللحصول على أعلى النقاط، سيكون عليك هزيمة الأعداء بأسرع وقت ممكن وبدون التعرض للضرب.

وبدأت مسابقة نتفليكس من يوم الجمعة 17 يوليو إلى الأحد 19 يوليو، وبمجرد انتهاء وقت المسابقة، سيتم منح اللاعب الذي حصل على أفضل نتيجة اشتراكا مجانيا لمدة 83 عاما.