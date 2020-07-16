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هجوم غير مسبوق على تويتر.. اختراق حسابات مشاهير وسياسيين كبار

16
JULY
2020
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تم اختراق حسابات تويتر للشركات الكبرى والأفراد في واحدة من أكثر الاختراقات انتشارًا وإرباكًا على الإطلاق التي شهدتها المنصة، وكل ذلك في خدمة الترويج لخداع البيتكوين الذي يبدو أنه يكسب منشئه القليل من المال.

لا نعرف كيف حدث ذلك أو إلى أي مدى ربما تم اختراق أنظمة Twitter الخاصة، الاختراق مستمر، مع نشر تغريدات جديدة على الحسابات التي تم التحقق منها بشكل منتظم.

اعترف تويتر بالوضع بعد أكثر من ساعة من الصمت، وكتب على حساب الدعم الخاص به: "نحن على علم بحادث أمني يؤثر على الحسابات على تويتر، نحن نحقق ونتخذ خطوات لإصلاحه، سنُحدِّث الجميع قريبًا".

اتخذت الشركة أيضًا إجراءً غير مسبوق لمنع الحسابات التي تم التحقق منها حتى من التغريد على الإطلاق، يبدو أن هذه هي المرة الأولى التي يقوم فيها تويتر بذلك على الإطلاق في تاريخ الشركة.

بدأت الفوضى عندما تم اختراق حساب Elon Musk على Twitter على

ما يبدو من قبل مخترق عازم على استخدامه لتشغيل عملية احتيال بيتكوين.

كما تم الوصول إلى حساب المؤسس المشارك لشركة Microsoft بيل جيتس من قبل نفس المخادع، الذي نشر رسالة مماثلة بعنوان محفظة بيتكوين متطابق.

استمر كلا الحسابين في نشر تغريدات جديدة للترويج للخداع بالسرعة التي تم حذفها تقريبًا، ويبدو أن حساب Musk على وجه الخصوص لا يزال تحت سيطرة المتسلل.

المتحدث باسم جيتس أخبر تيدي شليفر من Recode، قائلًا: "يمكننا أن نؤكد أن هذه التغريدات لم ترسل من قبل بيل جيتسن يبدو أن هذا جزء من مشكلة أكبر يواجهها تويتر، إن Twitter واعٍ ويعمل على استعادة الحساب ".

بعد وقت قصير من الموجة الأولية من التغريدات من حسابات جيتس ومسك، حسابات أبل وأوبر والرئيس السابق باراك أوباما والرئيس

التنفيذي لشركة أمازون جيف بيزوس والمرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن وقطب الهيب هوب كاني ويست وعمدة مدينة نيويورك السابق و الملياردير مايك بلومبرج، من بين آخرين، تم اختراقهم وبدأوا في الترويج للاحتيال.

من غير الواضح مدى انتشار العملية، ولكن يبدو أنها تؤثر على العديد من الشركات الكبرى والأفراد البارزين للغاية، يشير هذا إلى أن شخصًا ما، أو مجموعة، إما عثرت على ثغرة أمنية شديدة في عملية تسجيل الدخول إلى Twitter أو تطبيق تابع لجهة خارجية أو أن الجاني قد تمكن بطريقة ما من الوصول إلى امتيازات المشرف لموظف تويتر.

يبدو أن أصل عملية الاحتيال هو عندما أصدر حساب مسك تغريدة غامضة: "أشعر بسخاء بسبب فيروس كورونا Covid-19، سأضاعف أي دفعة BTC مرسلة إلى عنوان BTC الخاص بي للساعة التالية، حظا سعيدا، والبقاء في أمان هناك"، كما تحتوي التغريدة أيضًا على عنوان بيتكوين، من المفترض أنه مرتبط بمحفظة التشفير للهاكر.

ثم تم حذف التغريدة واستبدالها بأخرى بشكل واضح يوضح الترويج المزيف: "أشعر بالامتنان لمضاعفة جميع المدفوعات المرسلة إلى عنوان BTC الخاص بي، لقد أرسلت 1،000 دولار، وأعيد 2000 دولار، القيام بذلك فقط خلال الدقائق الثلاثين القادمة".

 

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