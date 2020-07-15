الصين تتحضر لإطلاق أول مسبار لها... نحو المريخ

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أعلنت وسائل إعلام صينية أن الخبراء في البلاد سلموا مسبار Tianwen-1 المحلي الصنع المخصص لدراسة المريخ إلى قاعدة الإطلاق التي سيرسل منها إلى الفضاء.

وحول الموضوع قال التلفزيون المركزي الصيني: "لقد تم تسليم مسبار Tianwen-1 لقاعدة الإطلاق في مطار وينتشانغ الفضائي قي جزيرة هاينان، وتجري حاليا الاستعدادات لعملية الإطلاق...".

وتبعا لبعض وسائل الإعلام الصينية فإن مسبار Tianwen-1 من المفترض أن يطلق إلى الفضاء في الثالث والعشرين من يوليو الجاري.

وتشمل خطة عمل هذا المسبار الوصول إلى مدار الكوكب الأحمر والدوران في محيطه لمدة والهبوط بعدها على سطحه، وفي حال نجاح مهمته سيكون العلماء قادرين على الاستفادة منه في دراسة الغلاف الجوي والتضاريس والخصائص الجيولوجية وخصائص المجال المغناطيسي للمريخ.

ويأمل العلماء الصينيون بمساعدة هذا المسبار من العثور على علامات للحياة المحتملة على سطح المريخ، والحصول على معلومات تساعدهم على فهم الظروف على هذا الكوكب إن كانت ستتغير ليصبح مناسبا لحياة البشر.

وكانت بعض المعلومات التي نشرتها وسائل إعلام صينية سابقا قد أشارت إلى أن المسبار من المفترض أن يطلق إلى الفضاء بواسطة صاروخ صيني من نوع "لونغ مارش-5"، ووفقا للحسابات الأولية يفترض أن يصل سطح المريخ بعد 7 أشهر من موعد الإطلاق، ليبدأ بإرسال البيانات إلى الأرض العام القادم.