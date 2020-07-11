نائب رئيس "تليغرام" يزور روسيا ويقارن "آبل" بالأورطة الذهبية

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حضر نائب رئيس "تليغرام" إيليا بيريكوبسكي لأول مرة في مؤتمر IT نظمته السلطات الروسية في المجمع التقني بضواحي مدينة قازان عاصمة جمهورية تتارستان الروسية.



وحضر المؤتمر رئيس الوزاراء الروسي ميخائيل ميشوستين وألقى كلمة حيث اقترح تسهيلات ضريبية للعاملين في سوق المعلومات الروسية.



وقال بيريكوبسكي في كلمة ألقاها في المؤتمر إن مدينة قازان كانت في القرون الوسط عاصمة للأورطة الذهبية الدولة العظمى في أوراسيا والتي كانت تفرض الجزية على كل الدول المحيطة بها.



أما الآن فتلعب هذا الدور، حسب بيريكوبسكي، شركتا "آبل" و"غوغل" اللتان فرضتا ضريبة 30% من الإيرادات على كل الشركات التي تعمل في سوق IT العالمية.



وقال رئيس شركة "تليغرام " بافيل دوروف في مقال نشره مؤخرا إنه واجه هذه المشكلة حين اعتزم تأسيس تطبيق لمؤسسي شركات الألعاب الكمبيوترية، فاشترطت "أبل" أن يدفع لها 30% من إيرادات التطبيق وإلا تحذفه من متجر AppStore الإلكتروني.



يذكر أن السلطات الروسية فرضت عام 2018 حظرا على عمل "تليغرام" في روسيا.



وأفادت هيئة "روسكومنادزور" للرقابة على الاتصالات في يونيو الماضي أنها رفعت هذا الحظر عن شركة "تليغرام" لموافقتها على التعاون مع السلطات الروسية في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف.