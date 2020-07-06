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"تويتر" تسمح بتعديل التغريدات!

6
JULY
2020
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أدرجت منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" بعد انتظار طويل من قبل متابعيها، ميزة تعديل التغريدات، بعد أن كانت هذه الميزة غير ممكنة إلا من خلال حذف المنشور وإعادة نشره من جديد.

ووضعت "تويتر" كعادتها شروطا صارمة، وصفها البعض "بالغريبة" للسماح بتعديل التغريدات، حيث قالت، السبت، في بيان لها أنه "يمكنك الحصول على زر التعديل عندما يرتدي الجميع قناعاً".

وتسمح "تويتر" بميزتها الجديدة، بتصحيح التغريدات الخاطئة، في حال أدرك المستخدمون أن ما نشروه يحتوي على معلومات خاطئة أو يحوي خطأ مطبعياً.

وكان الرئيس التنفيذي للشركة جاك دورسي قال في كانون الثاني الماضي: "هناك اعتبارات (عملية) تجعل إضافة زر تعديل التغريدات أمرًا صعبًا"، بحسب "تكنولوجي نيوز".

ونشرت مجلة (Wired) في شهر نيسان 2013 مقالًا حول خيار تعديل التغريدة بعنوان: "الوظيفة الوحيدة التي تحتاجها تويتر بشدة"، حيث جادل الصحفي مات هونان أنه يمكن أن تكون الوظيفة بمثابة أداة حاسمة في الحرب ضد التضليل.

وتحتوي أغلب منصات التواصل الاجتماعي العالمية، ومن بينها "فيسبوك" على زر تعديل المنشورات، وتضمن هذه الميزة تعديل المنشورات بعد نشرها على العلن، مع إمكانية الاطلاع إلى حالتها السابقة من خلال الضغط على خيار "إظهار التعديلات".

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