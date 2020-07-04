"كمامة ذكية" تترجم لـ 8 لغات ويمكنها الاتصال عن طريق الهاتف

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اجبر الجميع على ارتداء الكمامة في ظل تفشي فيروس "كورونا" في معظم دول العالم، لتستغل العديد من الشركات الحاجة المتزايدة لهذا المنتج، وتبدع في إنتاجه بميزات مختلفة.

الأمر الذي دفع شركة يابانية تعرف باسم Donut Robotics، لتطوير كمامة جديدة بميزات إضافية فتصبح كجهاز تقني متطور.

وبحسب ما نشرت مجلة National Interest الأميركية، فإن الكمامة المعروفة باسم "C-Mask"، ستكون مصنوعة من البلاستيك ويمكن ارتداؤها فوق الكمامة العادية.



أصبح ارتداء الكمامة في ظل تفشي فيروس "كورونا" سائدا في معظم دول العالم، لتستغل العديد من الشركات الحاجة المتزايدة لهذا المنتج، وتبدع في إنتاجه بميزات مختلفة.