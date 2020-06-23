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فيسبوك يحذف 88 إعلانًا لترامب

23
JUNE
2020
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حذف موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، 88 إعلانا نشرتها حسابات الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، وكذلك الخاصة بحملته ونائبه مايك بنس، وذلك لأنها "تنتهك سياسة الموقع ضد الكراهية المنظمة".

وتظهر جميع الإعلانات بمثلث أحمر مقلوب رأسا على عقب، وهو رمز استخدمه الحزب النازي خلال الحرب العالمية الثانية بغرض تحديد المعارضين السياسيين في معسكرات الاعتقال، بحسب شبكة "سي بي إس" الأميركية.

واستعانت إعلانات ترامب ومايك بنس بهذا الرمز تحديدا ضد حركة "أنتيفا" والتي يتهمها الرئيس الأميركي أنها تدمر المدن الأميركية.‏

ولفتت الإعلانات انتباه بعض مستخدمي "تويتر"، اليوم الخميس، الذين أشاروا إلى الأهمية التاريخية للرمز.

وقال متحدث باسم "فيسبوك" إن الإعلانات تنتهك سياسات الشركة، موضحا: "سياستنا تحظر استخدام رمز جماعة كراهية محظورة للتعرف على السجناء السياسيين ‏دون السياق الذي يدين أو يناقش الرمز". وتم نشر الإعلانات على 3 حسابات على "فيسبوك"، هي الحساب الرسمي لدونالد ترامب، والحساب الرسمي لنائبه مايك بنس، وحساب حملة ترامب الرسمي.

وقال حساب على "تويتر" خاص بحملة دونالد ترامب إن الصورة لم تكن في قاعدة بيانات رموز الكراهية في رابطة مكافحة التشهير، وادعى أن المثلث الأحمر المقلوب كان يستخدم على نطاق واسع من قبل جماعة "أنتيفا" لمناهضة الفاشية، والتي صنفها ترامب كمنظمة إرهابية.

 ويأتي حذف إعلانات دونالد ترامب بعدما أعلنت شركة "فيسبوك" اعتزامها السماح للمستخدمين بإيقاف الإعلانات السياسية، وذلك في الأسابيع القليلة المقبلة.

ويأتي هذا التغيير المهم في سياسة الموقع، بعد شهور من الانتقادات التي طاولته، نظرا إلى أن السياسيين يمكنهم عرض إعلانات تحتوي على معلومات خاطئة على المنصة.

ويأتي القرار الذي يغير في سياسة عملاق التواصل الاجتماعي في وقت يتعرض فيه لانتقادات لاذعة، تطال زوكربيرغ شخصياً، بسبب سماحه بالأكاذيب في الإعلانات السياسية، بحجة عدم انخراطه في التدقيق فيها.

وفصلت شركة "فيسبوك" موظفا انتقد قرار رئيس الشركة التنفيذي مارك زكربيرغ بعدم اتخاذ أي إجراء حيال منشورات مثيرة للجدل كتبها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الموقع هذا الشهر.

وكان ترامب هدّد بتنظيم عمل شركات التواصل الاجتماعي أو إغلاقها بعد يوم من إضافة شركة "تويتر" تحذيرا لبعض تغريداته لحث المتابعين على تحري مصداقية هذه التغريدات.

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