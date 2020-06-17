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إطلاق النسخة التجريبية من نظام «Android 11»

17
JUNE
2020
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بعد تمديد فترة اختبار نسخة المطورين من نظام أندرويد الأخير، وتأخير النسخة التجريبية العامة، بدأت غوغل مرحلة اختبار النسخة الرئيسية الأخيرة من نظام أندرويد.

أصبحت النسخة التجريبية الأولى من نظام «Android 11» متاحة الآن للمستخدمين بعد التوجّه إلى صفحة غوغل والتسجيل في البرنامج التجريبي. وبعد التسجيل باستخدام حساب غوغل المرتبط بالهاتف، سيتمكن المستخدم من الانتقال إلى الإعدادات وسحب التحديث. أمّا الذين يستخدمون نسخة المطورين من نظام «Android 11»، فسوف يتمكنون أيضاً من التحديث إلى النسخة التجريبية العامة الجديدة مباشرة.

 

ميزات جديدة

يجلب الإصدار التجريبي الجديد من نظام «Android 11» معه العديد من الميزات الجديدة، بما في ذلك واجهة برمجة التطبيقاتBubbles» API»، التي تسمح بتصغير أيقونات التطبيقات لتحويلها إلى إشعارات عائمة. كذلك يأتي النظام الجديد بصلاحية إضافية تتمثّل في منح الصلاحيات للتطبيقات أو منعها في كل مرة تستخدم فيه التطبيق المعني. بالإضافة إلى ذلك، يقدّم نظام أندرويد الجديد ميزة «Fast Share» التي ستتيح إرسال الملفات إلى أجهزة الأندرويد الأخرى عبر الـ»واي فاي»، تماماً مثل كيفية عمل ميزة «AirDrop». ومن ميزات «Android 11» أيضاً خيار نقل جميع المحادثات من تطبيقات المراسلة والتواصل الإجتماعي إلى مساحة وقسم مخصّص للإشعارات. ويأتي «Android 11» بميزة الفقاعات التي تدعم المستخدم في الإستجابة والرد السريع مع المحادثات الهامة، من دون الحاجة للخروج إلى التطبيقات الأخرى والعودة من جديد لتطبيقات المراسلة.

 

من جهتها، تدعم لوحة مفاتيح «Gboard» المستخدمين في إصدار أندرويد الأخير بمقترحات تلقائية عند الكتابة، حيث ستتوفر للمستخدمين مقترحات بالرموز التعبيرية أو العبارات. من جانب آخر، يمكن للمستخدم في تحديث نظام أندرويد الأخير التحكّم في الأجهزة الذكية بأداء سريع من خلال الضغط المطوّل على زر التشغيل الرئيسي. كما يأتي بأدوات جديدة للتحكم في الوسائط الإعلامية، للتبديل إلى الأجهزة التي تقدم محتوى الفيديو أو محتوى الصوتيات. ويدعم التحديث المستخدمين بالتحكّم في تصريحات الوصول الخاصة بالتطبيقات بكفاءة أفضل، حيث يقدّم تصريحاً لمرة واحدة للوصول إلى الميكروفون أو الكاميرا، أو الموقع أيضاً. ويتضمن تحديث «Android 11» مميزات أخرى منها مسجّل الشاشة، مع تحسينات في الصوتيات والأداء، وتحسينات في ميزة مشاركة محتوى الشاشة. ويقدم إصدار «Android 11» أيضاً، واجهة تطبيقات برمجية API جديدة تعمل على منع الإهتزازات المرافقة لنغمات الرنين أو الإنذارات أو الإشعارات في أي وقت يكون فيه تطبيق الكاميرا مفتوحاً.

 

وبمعنى آخر يمكن الاستمتاع بالتقاط الصور وتسجيل الفيديو من دون حدوث مقاطعة من أي نوع. كذلك وَفّرت غوغل في نظامها الجديد تحسينات تمنع التطبيقات الضارة من الوصول إلى المعلومات الشخصية على الهاتف، بالإضافة إلى تحسينات إضافية للوصول إلى الملفات، فضلاً عن السياسات المحدثة المتعلقة بمدير الملفات ومعرض الصور، لتسهيل الوصول إلى الوسائط مع الحفاظ على خصوصية المستخدم.

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