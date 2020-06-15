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" أبل " تواجه دعوى قضائية

15
JUNE
2020
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تواجه عملاقة التكنولوجيا الأمريكية دعوى قضائية، بسبب ما وصف بأنه "سرقة سرية" تمارس عبر ألعاب هواتف آي فون.

ونشر تقرير حديثاً في موقع "انغادغيت" الإلكتروني المعني بالتكنولوجيا يشير إلى وجود شكاوى خاصة بوجود صناديق الهدايا أو ما يعرف باسم "loot boxes"، تظهر في الألعاب الموجودة على هواتف آي فون، وتستخدم بصورة غير قانونية من قبل شركات ومتاجر القمار الأمريكية، الأمر الذي ينتهك قانون كاليفورنيا.

ولا تطلب الصناديق أي إشعارات تنبيهية للمستخدمين، كما لا تمنح أي تصنيفات عمرية، ما يسمح للأطفال بتطبيق واستخدام عناصر لها علاقة بالمقامرة من دون الحاجة لإظهار أعمارهم.

وتستشهد الدعوى القضائية ضد أبل بالعديد من الألعاب التي تعتمد على صناديق المسروقات، مثل ألعاب "مايرو كارت تور"، و"فيفا سوكر"، و"روبلوكس"، و"براول ستارز".

ورفعت الدعوى القضائية ريبيكا تايلور، وهي والدة يُزعم أن طفلها وقع ضحية مثل هذه التكتيكات "المفترسة".

وستساهم تلك الدعوى القضائية في الضغط على أبل وبائعي الألعاب الرقمية الآخرين، للكشف بوضوح عن وجود صناديق المسروقات، لتنظيم الألعاب.

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