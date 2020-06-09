"آبل" تطلق ميزة استثنائية لصور السيلفي الجماعية في ظل وباء كورونا

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دفعت جائحة كورونا الملايين من الناس للتباعد الاجتماعي رغما عنهم، رغبة في النجاة من مواجهة الفيروس القاتل، لكن يبدو أن ”أبل“ لن تدع المسافة المادية تعترض طريق ميزة التقاط صور السيلفي الجماعية التي يحرص عدد كبير من عشاق التصوير عليها.

وقدم عملاق التكنولوجيا أخيرا براءة اختراع أمريكية لما يطلق عليه ”سيلفي المجموعة الاصطناعية“، حسبما ذكر القسم التقني بصحيفة ”تايمز أو إنديا“ الهندية.

ووفقا لبراءة الاختراع، يمكن لمستخدمي هواتف ”أبل“ (آيفون وآيباد)، دعوة الأصدقاء إلى التقاط صورة سيلفي فردية باستخدام أجهزتهم الخاصة، فيما سيقوم برنامج تلقائيًا بربط صور السيلفي معا، لإنشاء صورة سيلفي جماعية واحدة، وفي الوقت نفسه يمكن لأي مستلم آخر اختيار إعادة ترتيب نفسه يدويا في الصورة.

وذكر التقرير نقلا عن براءة الاختراع، أنه يمكن أن تكون صور السيلفي مأخوذة من مقاطع فيديو أو من خلال بث مباشر أو مسجلة، إلى جانب صور السيلفي الثابتة، وهو الأمر الذي يبدو مثاليا في وقت يخضع فيه الجميع لإجراءات التباعد الاجتماعي.

ولفت التقرير، إلى أنه ربما لم يخطر على بال مطوري ”أبل“ مسألة التباعد الاجتماعي هذه، عندما ابتُكرت الفكرة، حيث جرى تسجيل براءة الاختراع بالفعل في تموز 2018، ولكن تم منحها فقط في وقت سابق من هذا الشهر.