منصة "تويتر" تغير لون شعارها إلى الأسود… لهذا السبب..

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غيرت منصة "تويتر" للتواصل الاجتماعي لون شعارها "العصفور الأزرق"، إلى الأسود على حسابها الرسمي، مضيفة وسما تحت الشعار: "حياة السود مهمة".



يأتي ذلك، فيما تشهد مدن أميركية عدة احتجاجات، تخللها عنف، بعد وفاة أميركي من أصول إفريقية، يدعى جورج فلويد، بينما كان رجل شرطة يجثو على رقبته بوحشية ويقطع عنه التنفس في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا، شمال شرقي الولايات المتحدة الأميركية.



كما يأتي ذلك، في خضم مواجهة بين "تويتر" والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي وقع قرارا تنفيذيا برفع الحصانة عن مواقع التواصل الاجتماعي، متهما المنصة بعدم النزاهة والانحياز، وبأنها تحولت إلى "محرر يتبنى وجهة نظر".



من جهة أخرى، هدد ترامب المحتجين "باستخدام القوة غير المحدودة للجيش الأمريكي من أجل ضبط الأمن"، وقال "إنه لو خرق المتظاهرون، الذين تجمعوا في ميدان لافاييت المواجه للبيت الأبيض، السياج لوجدوا في استقبالهم الكلاب شديدة الشراسة وأشد الأسلحة التي رأيتها فتكا على الإطلاق".



واستنفر الحرس الوطني في كامل ولاية مينيسوتا، للمرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية، حيث تستمر الاحتجاجات تحت شعار "لا أستطيع التنفس"، وهي العبارة التي رددها الضحية فلويد قبل وفاته، مترافقة مع أعمال نهب وشغب مستمرة.