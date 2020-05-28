12 خدعة في استخدام جوجل ستبهرك تماماً!

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قد تلفت انتباهك المواضيع التي تستعرض بدائل لجوجل التي تركز أكثر على مراعاة الخصوصية، لكن لنتحدث بصراحة: أعرف أنك تستخدم جوجل. وبما أنك تستخدمه، سيكون جيداً تعلم المزيد من الخدع الجديدة.

إذا لم تدرك أبداً أنه يمكنك إجراء بحثين معاً في الوقت ذاته أو أن تحول الشاشة للغة الكلينغونية من فيلم Star Trek، فيجب أن تواصل معرفة هذه الخدع التي استعرضتها شبكة Fox News الأمريكية:

- جرب البحث المتقدم

يعرف الجميع طريقة البحث العادي على جوجل. لكن الباحثين المهرة يفضلون خاصية البحث المتقدم، التي تساعدك على تنقية نتائجك. يمكنك إيجاد مواقع إلكترونية بكلمات معينة، وجمل دقيقة، وأرقام، ولغات، ومناطق، وغيرها من العوامل المحددة.

أثناء محاولة البحث الأولى اضغط على الإعدادات/Settings، ستجدها أسفل مكان الكتابة الأساسي على اليمين مباشرة، وابحث عن بحث متقدم/Advanced Search. ستجد خانات كثيرة للبحث. يمكنك بهذه الطريقة تنقيح بحثك بعدة طرق.

إذا كنت عاجزاً عن إيجاد شيء محدد على أحد المواقع لأنه يفتقر لخاصية بحث جيدة، فهناك خانة في بحث جوجل المتقدم يمكنك أن تبحث فيها بالموقع أو بالرابط. بالنسبة للوسائط، فيمكنك البحث بحجم الصورة أو أبعادها، أو اللون، أو البحث بالموقع أو يمكنك حتى تنقية النتائج بحقوق الملكية.

2- طرق البحث السريعة والسهلة

إذا كنت لا تحتاج كل مرشحات التنقيح الموجودة في البحث المتقدم هذه، يمكنك إذاً استخدام العديد من الاختصارات من أجل البحث العادي. على سبيل المثال، إذا كنت تبحث عن شيء محدد يمكنك إضافة علامات التنصيص للكلمة أو الجملة مثل “The Last Dance”.

إذا كنت تريد استثناء كلمة، ضع علامة الطرح (-) قبل الكلمة التي لا تريدها.

ويمكنك أن تضع علامة (+) قبل أي كلمة تريد التأكيد على أهميتها.

يمكنك أيضاً البحث في أحد المواقع مباشرة عن طريق كتابة Site: قبل الرابط ثم اتبع الرابط بالمصطلح الذي تبحث عنه. مثال (site:komando.com “google”) ويمكنك استخدام الطريقة ذاتها للبحث عن محتوى ذي صلة باستخدام (related:).

ضع علامة @ قبل الكلمة لتبحث على المواقع الاجتماعية، أو أضف # قبل الكلمة للبحث عن الهاشتاغ. ويمكنك استخدام علامة * محل كلمة تجهلها، أو لتحفظ مكان ما. يمكنك حتى البحث في نطاق معين من الأرقام بالطريقة التالية: 2002..2018.

3- ابق مطلعاً على الجديد بالطريقة السهلة

هل تريد إلقاء نظرة سريعة على الطقس اليوم؟ بافتراض أن الجهاز الذي تستخدمه يعرف المكان الذي أنت فيه، اكتب على جوجل كلمة الطقس وستحصل على تنبؤات الطقس المفصلة يومياً مع توقعات بالأيام القادمة. يمكنك أيضاً كتابة الطقس في أتلانتا، أو أي مكان على الخريطة، وستحصل على تحديث مفصل عن طقس في تلك المنطقة.

4- الرياضيات أصبحت سهلة

لا تريد البحث عن تطبيق آلة حاسبة؟ اكتب فقط مسألتك الحسابية أو المعادلة في مكان البحث لتحول جوجل إلى آلة حاسبة بسيطة. ويمكنك أيضاً كتابة “calculator” في مكان البحث وستجد آلة حاسبة تظهر أمامك.

يمكن لجوجل أيضاً تحويل العملات ويساعدك في المسائل الهندسية. اكتب فقط Solve واملأ الباقي. يمكن لجوجل حتى أن يرسم رسومات بيانية.

5- العد التنازلي النهائي

هذه المهارة مفيدة على نحو صادم، خاصة في المطبخ. فقط ابحث على جوجل عن كلمة Timer وستجد ساعة عد تنازلي مضبوطة مسبقاً على 5 دقائق، يمكنك تغييرها بسرعة للفترة التي تريدها. واضغط على المربع الموجود بالأعلى لتحولها إلى ساعة إيقاف.

6- إيجاد أصل الكلمة

يستخدم الكثير من الناس جوجل باعتباره قاموساً، ويكتبون كلمة ويلحقونها بكلمة “تعريف” في محرك البحث. لكن جوجل أكثر من مجرد مدخل بسيط، إذ يقدم لك مرادفات، وأضداداً، وعادة ما يقدم أصل الكلمة أيضاً.

لذا إذا كنت تحب أن تعرف أن كلمة “night” أصلها في الإنجليزية القديمة “neaht”، فيمكنك أن تلعب هذه اللعبة اللغوية طوال اليوم.

7- مترجم في متناول اليد

اختر اللغة التي تحتاج ترجمتها، وابحث عن أي كلمة أو جملة. يعمل جوجل للترجمة بأكثر من 100 لغة في العالم. وبينما يمكنك تحويل محرك البحث إلى اللغة الكلينغونية من فيلم Star Trek، فلا يوجد دعم ترجمة تلك اللغة.

8- البحث عن شيئين بالتزامن

معظمنا كان يعتقد أن يجب البحث عن مصطلح واحد في المرة، أولاً نبحث عن باريس، ثم نبحث عن تاريخ الطيران.

إذا لم تكن واثقاً مما تبحث عنه، يمكن لجوجل مزج بين بحثين. كل ما عليك هو إضافة مصطلحات البحث التي تريدها، وتفصل بينها بكلمة And أو Or.

9- بندول الإيقاع.. هل سمعت عنه؟

هذه الخدعة موجهة للموسيقيين. إذا كنت تريد القليل من المساعدة في الموسيقى التي تعزفها، دع Drum Metronome في مساعد جوجل يُعينك. يمكنك تحديد عدد النبضات في الدقيقة، حسب تفضيلك، وسيمنحك جوجل دقات تفصلها مسافات مثالية.

10- أرشيف جوجل للصحف

على عكس شريحة الصور المصغرة الخرقاء الموجودة في المكتبة المحلية في منطقتك، احتفظ جوجل بآلاف الصحف في صورة PDF، يعود الكثير منها إلى الثورة الأمريكية.

ستجد صحفاً من كل أنحاء العالم، بعدد من اللغات. بعض هذه المجموعات غير كاملة، لكن المؤرخين الهواة سيستمتعون كثيراً بهذا الكنز الأرشيفي.

11- الألعاب

هل كنت تعرف أن هناك القليل من الألعاب يمكنك لعبها باستخدام البحث البسيط؟ ابحث عن Pac-Man وستجد أن لعبة الممرات الشهيرة تنطلق، ومجانية للجميع.

هناك ألعاب أخرى متاحة مثل لعبة Atari Breakou، ولعبة Zerg Rush، يمكنك أن تلعبها مباشرة من المتصفح، عندما تكون بحاجة لتسلية سريعة.

12- ألق نظرة على جوجل القديم

ربما تعرفون أن جوجل تأسس وانطلق للعامة في عام 1998. يُمكنك المطورون، احتفالاً ببدايات جوجل، من أن تستعرض لك بدقة الصورة التي كان عليها محرك البحث هذا في بداياته، اكتب “Google in 1998” وتذكر هذه البيانات الذهبية من الإنترنت المبكر.