"نتفليكس" تلغي حسابك إن لم تستخدمه خلال هذه المدة

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تعتمد شركة البث الترفيهي "نيتفليكس" توفير المال من خلال تفعيل سياسة إلغاء الحسابات غير المستخدمة لفترة زمنية محددة.

وقالت الشركة إنها ترسل بريد إلكتروني إلى أي شخص لم يشاهد أي شيء خلال عام منذ انضمامه أو توقف عن المشاهدة لأكثر من عامين، بحسب "البوابة العربية للأخبار التقنية".

وبدأت الشركة في تنبيه العملاء الذين لم يشاهدوا أي شيء على المنصة خلال 12 شهرًا منذ أن أصبحوا مشتركين للتحقق مما إذا كانوا يرغبون في الاحتفاظ بالعضوية.

وذكرت الشركة: "قد تشعر بالإنزعاج عندما تدرك أنك اشتركت في شيء لكنك لم تستخدمه منذ زمن طويل، ونحن لا نريد أن يدفع الناس مقابل شيء لا يستخدمونه".

ووفقا لهذه السياسة، تطلب الشركة من العميل الذي لم يشاهد أي شيء على الخدمة لمدة عام منذ انضمامه أن يؤكد رغبته في الاحتفاظ بالعضوية، وستفعل الشيء نفسه مع أي شخص توقف عن المشاهدة لأكثر من عامين، وفي حال عدم حصول الخدمة على رد على رسائل البريد الإلكتروني من هؤلاء الأشخاص، فسوف تلغي خدمة البث الحساب تلقائيًا.

يذكر أن الممثلة العربية هند صبري انضمت مؤخرا إلى عائلة "نتفليكس" بعمل درامي كوميدي هي بطلته والمنتج المنفذ له.

وكتبت هند صبري على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي: "أشعر بالحماسة والسعادة وأنا اشارككم خبر انضمامي لعائلة نيتفليكس. في عمل فني جديد يحمل رؤية جديدة متمركزة حول المرأة العربية، وخصوصا أنني وللمرة الأولى سأكون منتجا منفذا لمسلسل عربي يعرض على نطاق عالمي".