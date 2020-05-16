دعوى قضائية ضد "زووم" بسبب مقاطع إباحية فى "درس دينى"!

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زاد الاعتماد بشكل كبير على تطبيقات للتواصل عبر الفيديو الفترة الأخيرة، بديلا للقاء بشكل مباشر، خاصة مع استمرار إجراءات الإغلاق الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد، وعلى رأسها تطبيق "زووم"، وهو بالطبع ما خلف ورائه مشاكل لاختراق اجتماعات العمل وتجمعات العبادة، وحتى لقاءات الأصدقاء ببعضهم البعض.

واتهمت الكنيسة فى دعوتها تطبيق زووم، الفشل فى تأمين مستخدمى التطبق، وإغلاق الثغرات الأمنية بالتطبيق الأكثر استخداما هذه الأيام.

وفى هذا السياق، رفعت كنيسة القديس بولس اللوثرية في سان فرانسيسكو دعوى جماعية، ضد شركة زوم بسبب اختراق جلسة درس ديني من قبل "قرصان" إلكتروني في 6 مايو الجارى، وفقا لموقع سبوتنيك.





الدعوى القضائية كشفت تسلل أحد القراصنة، والذى استحوذ على تطبيق "زوم" الخاص بالجلسة لمدة 42 دقيقة تقريبًا في فصل دراسي أسبوعي لدراسة الكتاب المقدس يحضره في الغالب كبار السن، وبدأ فى بث مقاطع إباحية.

وكشفت الشكوى أن المشاركين فى الاجتماع لم يتمكنوا إغلاق شاشاتهم أو تصغيرها أو طرد المقرصن.

وفي رد رسمى، من شركة زووم، أدان متحدث باسم زوم الواقعة، ووصفها بـ"المروّعة".

وأضاف: "قلوبنا مع كلّ من تأثروا، وفور علمنا بالواقعة حددنا المعتدي في اليوم ذاته، وأخذنا إجراءات لحظر وصوله الى المنصة، وبلّغنا عنه السلطات".

وكان الاجتماع ودرس الكتاب، يضم ثمانية أشخاص، معظمهم متقاعدون، وقد سيطر المقرصن على أنظمة كومبيوتراتهم، وعطلها، وبثّ عليها أشرطة إباحية.