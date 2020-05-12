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"واتساب" تستعدّ لطرح 5 ميّزات جديدة قريباً

12
MAY
2020
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تستعد منصة التراسل الفوري الأشهر في العالم "واتسآب" لطرح 5 ميزات استثنائية جديدة خلال الفترة المقبلة.

ورصد تقرير نشره موقع "تايمز نيوز ناو" تفاصيل تلك الميزات الاستثنائية الجديدة، التي سيكون من أبرزها تقنية "الإغلاق المباح" وفقا لما ذكره الموقع.

كما تتضمن تلك الميزات تقنيات جديدة تسهل إجراء مكالمات الفيديو وأدوات أخرى تقدم حلا شاملا لاحتياجات الاتصال عبر "واتسآب".

ومن المقرر أن تصبح تلك التقنيات مفعلة بصورة رسمية عن طريق طرح "واتسآب" تحديثات رسمية لتطبيقيها عبر نظامي تشغيل "أندرويد" و"آي أو إس".

وجاءت الميزات الخمس على النحو التالي:

1- زيادة الحد

قررت منصة "واتسآب" زيادة الحد المسموح له لإجراء المكالمات الجماعية، حيث يمكن حاليا إضافة 8 مشاركين في مكالمة جماعية أو فيديو بدلا من 4 فقط.

2- تعطيل الانتشار

ستطرح "واتسآب" تقنية جديدة لتعطيل انتشار بعض الأخبار عن طريق الحد من إعادة توجيه بعض الروابط، التي يظهر أنها تروج لأخبار مزيفة أو مضللة، خاصة تلك المتعلقة بفيروس كورونا المستجد.

3- الإغلاق المباح

طرحت "واتسآب" تقنية تمكن المستخدم من إغلاق حسابه، بحيث لا يمكن فتحه إلا من خلاله، سواء عن طريق كلمة سر أو بصمة أصبع أو تقنية التعرف على الوجه، لحماية دردشاتهم من عيون الغرباء والمتطفلين.

4- الانتظار

في حال تلقيك أكثر من مكالمة في وقت واحد، طرحت "واتسآب" تقنية جديدة لانتظار المكالمات، وسيظهر لك خلال إجراءك المكالمة وتلقيك أخرى خيار قبول المكالمة الجديدة أو تركها على الانتظار لحين إنهاء المكالمة الأخرى.

5- خصوصية جديدة

طرحت "واتسآب" إعدادات خصوصية جديدة للمجموعات، بحيث يمكنك الآن التحكم فيمن يمكنه إضافتك إلى مجموعة "واتسآب"، ويمكنك منع أعضاء المجموعة من إرسال رسائل خاصة لك أيضا.

Reuters
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