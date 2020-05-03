غوغل تتيح إحدى خدماتها المدفوعة مجانا لجميع المستخدمين

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أعلنت شركة غوغل عن إتاحة إحدى خدمتها، التي كانت مدفوعة في السابق، مجانا لجميع مستخدميها.

وقال موقع "تلانغانا توداي" إن خدمة غوغل للمؤتمرات التجارية عبر الفيديو "غوغل مييت" أصبحت مجانية لجميع المستخدمين، بعد أن كانت محصورة في السابق بالمشتركين في رزمة “جي سويت” التجارية.وصرح نائب رئيس "جي سويت" خافيير سولتارو إن "غوغل مييت" ستكون متوفرة “لجميع المستخدمين حول العالم لتمكين الناس من كل ميادين الحياة من التواصل والتعاون والبقاء على اتصال بطريقة أكثر فعالية خلال الوباء".

وشددت “غوغل” على الميزات الخاصة بالسلامة والموثوقية في برمجية “مييت” المرتبطة بخدمات الحوسبة السحابية التابعة للمجموعة العملاقة التي تتخذ مقراً لها في كاليفورنيا.

وسجل استخدام خدمات الاتصال أو المؤتمرات عبر الفيديو ارتفاعا صاروخيا في الأسابيع الأخيرة في ظل حاجة المستخدمين القابعين في المنازل لها من أجل العمل أو التعلم أو التواصل الاجتماعي عن بعد خلال فترة الحجر لمكافحة تفشي وباء كوفيد-19.

يذكر أن الكثيرين كانوا قد لجأوا إلى برنامج “زووم” الذي واجه مشكلات تتعلق خصوصا بقرصنة البيانات أو بمضايقات إلكترونية تتمثل بخرق قراصنة معلوماتية لاتصالات المستخدمين.

وسيتعين على المستخدمين إنشاء حسابات مجانية على غوغل للمشاركة في المؤتمرات التي ستكون محصورة بستين دقيقة اعتباراً من نهاية سبتمبر/ أيلول.