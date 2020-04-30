رسميًا.. تحديث سار من " واتس أب"

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حدثت شركة واتساب تطبيقها ليسمح بإجراء مكالمة فيديو بين ثمانية أشخاص، بدلا من أربعة فقط.

ومن أجل الحصول على الخاصية الجديدة، سيتطلب من جميع المستخدمين تحديث التطبيق، بحسب موقع "ذا فيرج".

ولبدء المكالمة، سيقوم أحد المستخدمين بإجراء اتصال فيديو مع مجموعة واتساب أو إضافة المستخدمين يدويا بعد الاتصال بشخص على الأقل.

ونوهت شركة واتساب إلى أن مكالمات الفيديو في التحديث الأخير ستكون مشفرة.

وتحاول واتساب من خلال الخاصية الجديدة، اللحقاق بركب تطبيق "Google Duo"، الذي يسمح بإجراء مكالمة فيديو بين 12 شخصا.

كما حدثت شركة آبل تطبيق FaceTime الخاص بها، ليسمح لـ 32 شخصا بإجراء مكالمة فيديو، بالإضافة إلى غرف فيسبوك وسكايب التي تتسع لنحو 50 شخصا.