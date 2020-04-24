في موسم الانتخابات الأميركية.. فيسبوك تكشف خطوة جديدة

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أعلنت شركة فيسبوك الأربعاء أنها ستشير إلى مصدر المحتوى المتعلق بالانتخابات الأميركية، في محاولة منها لمحاربة المعلومات المضللة التي تأتي من خارج البلاد على غرار ما حدث في المواسم الانتخابية السابقة.

وكانت روسيا قد اتهمت بمحاولة التأثير على الانتخابات الأميركية والأوروبية السابقة بواسطة إنشاء صفحات تطلق معلومات مغلوطة تستهدف الرأي العام، وكذلك بإنشاء حسابات مزيفة لشخصيات وجهات معروفة.

وقالت الشركة إن المستخدمين سيعلمون المنطقة الجغرافية التي يصدر منها محتوى الحسابات الشهيرة على فيسبوك وإنستغرام، وهو ما قالت إنه سوف سيساعدهم على "قياس درجة ثقتهم" في المحتوى و"أصالته".

وعلى سبيل المثال، في حال وجد حساب يستهدف الناخبين الأميركيين ولكن صاحب الحساب في البرازيل، سيكون كل منشور له يحمل عنوان "مقره في البرازيل"، ويمكن للمستخدمين بعد ذلك الاطلاع على نبذة سريعة عن الحساب لمعرفة المزيد من المعلومات المتعلقة به.

وسوف تستهدف الشركة في البداية الصفحات خارج الولايات المتحدة التي تصل إلى عدد كبير من الأشخاص داخلها.

وكانت فيسبوك أعلنت الخريف الماضي أنها أزالت عشرات الصفحات والحسابات السياسية التي تزعم أنها أميركية لكن اتضح أن مصدرها إيران وروسيا.