living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

في موسم الانتخابات الأميركية.. فيسبوك تكشف خطوة جديدة

24
APRIL
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أعلنت شركة فيسبوك الأربعاء أنها ستشير إلى مصدر المحتوى المتعلق بالانتخابات الأميركية، في محاولة منها لمحاربة المعلومات المضللة التي تأتي من خارج البلاد على غرار ما حدث في المواسم الانتخابية السابقة.

وكانت روسيا قد اتهمت بمحاولة التأثير على الانتخابات الأميركية والأوروبية السابقة بواسطة إنشاء صفحات تطلق معلومات مغلوطة تستهدف الرأي العام، وكذلك بإنشاء حسابات مزيفة لشخصيات وجهات معروفة.

وقالت الشركة إن المستخدمين سيعلمون المنطقة الجغرافية التي يصدر منها محتوى الحسابات الشهيرة على فيسبوك وإنستغرام، وهو ما قالت إنه سوف سيساعدهم على "قياس درجة ثقتهم" في المحتوى و"أصالته".

وعلى سبيل المثال، في حال وجد حساب يستهدف الناخبين الأميركيين ولكن صاحب الحساب في البرازيل، سيكون كل منشور له يحمل عنوان "مقره في البرازيل"، ويمكن للمستخدمين بعد ذلك الاطلاع على نبذة سريعة عن الحساب لمعرفة المزيد من المعلومات المتعلقة به.

وسوف تستهدف الشركة في البداية الصفحات خارج الولايات المتحدة التي تصل إلى عدد كبير من الأشخاص داخلها.

وكانت فيسبوك أعلنت الخريف الماضي أنها أزالت عشرات الصفحات والحسابات السياسية التي تزعم أنها أميركية لكن اتضح أن مصدرها إيران وروسيا.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout