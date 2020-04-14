living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

قريبًا.. آبل تدرج مواقع فحص كورونا على خرائطها

14
APRIL
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

يعتبر إجراء الاختبارات أحد أكثر الطرق فاعلية لاحتواء فيروس كورونا المستجد، وفقا لتوجيهات منظمة الصحة العالمية، إلا أنه ليس من السهل على الجمهور معرفة مواقع الفحص.

وتأمل شركة آبل مساعدة الناس في معرفة مواقع إجراء الفحوص للكشف عن فيروس كورونا، من خلال تطبيق الخرائط الخاص بها.

وكان موقع "9to5Mac"، أول من أورد خبر إنشاء آبل خارطة أو بوابة للمستشفيات والمختبرات والعيادات، حتى يسجل الناس أنفسهم من أجل الفحص، ومن المقرر أن تظهر آبل أماكن الفحص على تطبيق خرائط Maps الخاص بها.

كما سيظهر التطبيق ما إذا كانت مواقع الفحص تحتوي على أماكن مخصصة لسائقي السيارات والتي تعرف بخدمة "Drive-through"، أم يجب حجز موعد مسبقا.

ولا يعرف حتى الآن ما إذا كانت الخدمة ستكون عالمية، أم مقتصرة على الولايات المتحدة، بحسب موقع "ذا نكست ويب".

يذكر أن آبل كانت قد أعلنت أنها ستنتج نحو مليون درع وجه للعاملين في المجال الطبي خلال الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى شراكتها مع غوغل لإنتاج نظام قائم على Bluetooth لتنبيه المستخدم ما إذا تواصل مع شخص آخر مصاب بكورونا أم لا.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout