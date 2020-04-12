غوغل تتيح الدخول إلى منصّة الألعاب الخاصة بها مجاناً في زمن الحجر المنزلي

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في لفتة مميزة، كشفت شركة غوغل أنها ستتيح للمستخدمين ومحبي الألعاب الإلكترونية الإستفادة من خدمة Stadia للألعاب الإلكترونية الخاصة بها من دون أي مقابل مادي، في وقت يعيش معظم سكان الأرض في الحجر المنزلي.

فقد أصبحت منصّة Stadia متاحة بالمجان للمستخدمين منذ الـ8 من أبريل/نيسان، بعد أن كانت تكلفة الإشتراك 130 دولار.

وأشارت غوغل عبر موقعها الرسمي إلى أن الخدمة ستكون متوفرة مجاناً لمدة شهرين للمشتركين بها في 14 دولة، ومن لا يملك اشتراكا سابقا في الخدمة عليه أن يسجل دخوله في Google Stadia عبر حساب جديد في غضون يومين اعتبارا من 8 أبريل الجاري، ليتمكن من الاستفادة من الميزة الجديدة.