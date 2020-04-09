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"كورونا" والهاتف الذكي.. كيف تعقّم جهازك دون إتلافه؟

9
APRIL
2020
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ووفقا لدراسات كثيرة، فإن الهواتف الذكية من بين أكثر الأشياء تلوثا بأيدي المستخدمين، الأمر الذي يقتضي غسل اليدين وتعقيمهما عقب الاستخدام.

ولكن مع تفشي وباء "كوفيد-19"، ما هي أفضل وسيلة لتعقيم الهاتف الذكي من دون إتلافه، وخصوصا في هذا الوقت حيث أجبر ملايين الأشخاص على ملازمة بيوتهم كجزء من الإجراءات والتدابير التي اتخذتها السلطات لمكافحة العدوى القاتلة التي أودت بحياة نحو 54 ألف شخص وأصابت أكثر من مليون في مختلف أنحاء العالم؟

وجدت بعض الدراسات أن فيروس كورونا الجديد قد يكون قادرا على البقاء على بعض الأسطح لمدة تصل إلى 9 أيام أو ربما أكثر، وهذا يشمل الهاتف الذي يتم التعامل معه باستمرار، وكثيرا ما نضغط بواسطته على وجوهنا، مما يعني أن أي بكتيريا أو فيروس أو جرثومة أخرى تشق طريقها إلى الهاتف يمكن أن تنتقل بسهولة إلى البشرة.

وتقدم شركات تقنية عديدة نصائح تتعلق بكيفية تنظيف الهواتف الذكية، إذ تقول شركة أبل على موقعها على الإنترنت إنه يمكنك تنظيف جهاز آيفون الخاص بك بأمان باستخدام مناديل مطهرة.

من جانبها أشارت سامسونغ عبر موقعها على الإنترنت إلى أنه يمكن استخدام محلول يحتوي على الكحول بنسبة 70 في المئة، واستخدامه على الهاتف بواسطة قطعة قماش من الألياف الدقيقة.

ويحذر خبراء من بعض طرق التعقيم التي قد تؤدي في النهاية إلى إتلاف شاشة الهاتف، أو ربما المكونات الداخلية.

فإذا لمست هاتفك بعد لمس مقبض باب عام أو عربة بقالة، فقد تفكر على الفور في تنظيفه بالكحول، إلا أن تلك المادة قد تجرد الطلاء الذي يحمي الهاتف، كما يمكنها أن تتلف شاشة الهاتف والمنافذ المدمجة بالجهاز، حسبما ذكر موقع CNET المتخصص بالأخبار التقنية.

وينصح خبراء بتنظيف الهاتف بمزيج من الكحول والماء، ولكن من المهم الحصول على التركيز بشكل صحيح، فإذا أخطأت قد تتسبب في تلف هاتفك، ليبقى الحل الأكثر أمانا هو استخدام مناديل مطهرة تحتوي على 70 في المئة من كحول الأيزوبروبيل لتنظيف الشاشة.

ومن إرشادات التنظيف الأخرى، رش مطهر غير كاشط أو كحولي (70 في المئة أيزوبروبيل) مباشرة على قطعة قماش ناعمة، ثم امسح جهازك بعد إيقاف تشغيله.

خيار آخر للتنظيف المثالي يتمثل بالاستثمار في أجهزة الأشعة فوق البنفسجية، مثل "فونسوب"، والذي تقول الشركة المنتجة له إنه يقتل الجراثيم بنسبة تصل إلى 99.99 في المئة، وتقضي على البكتيريا.

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