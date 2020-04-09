بسبب كورونا.. "واتس آب" تعلن عن إجراء حاسم !

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قالت "واتس آب" إنها ستحد من قدرة مستخدميها على إعادة توجيه الرسائل، في محاولة للحد من انتشار الأخبار المزيفة خلال فترة تفشي فيروس كورونا حول العالم.

وقررت الشركة المملوكة لـ "فيسبوك" تغيير القواعد المتعلقة بكيفية قيام مستخدميها بإعادة توجيه الرسائل، "التي لم تنشأ من اتصال وثيق"، وهي في الواقع "أقل شخصية" مقارنة بالرسائل النموذجية المرسلة عبر تطبيق المراسلة الأشهر في العالم.

وأعلنت "واتس آب" يوم الثلاثاء: "نحن نقدم الآن حدا واضحا، بحيث يمكن إعادة توجيه هذه الرسائل إلى دردشة واحدة فقط في كل مرة".

ويأتي هذا الإجراء في ظل تعزيز الرسائل النصية والصوتية المضللة، التي تم تداولها عبر "واتس آب"، انتشار العلاجات المزيفة ونظريات المؤامرة حول فيروس كورونا. وزعمت إحدى هذه الرسائل التي تستهدف جنوب إفريقيا أن هناك صلة بين معدل وفيات Covid-19 والعديد من الأدوية الشعبية المستخدمة لعلاج الحمى.

وفي حالة أخرى، قُبض على امرأة في الهند بسبب ادعائها على "واتس آب"، أن الحكومة تخفي العدد الحقيقي لحالات Covid-19. وتم تداول رسائل مماثلة عبر أرقام زائفة على العديد من مجموعات "واتس آب" في جميع أنحاء العالم.

وفي فبراير الفائت، حذرت منظمة الصحة العالمية من أن الانتشار السريع للمرض مقترن بـ "تدفق ضخم" لمعلومات بعضها غير دقيق، ويجعل من الصعب العثور على إرشادات موثوقة حول كيفية التعامل للفيروس.