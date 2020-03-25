تحذير من خدعة فيروس "واتس آب غولد" تعاود الانتشار مجددا

A + A -

كشفت تقارير أن خدعة "كلاسيكية" تنتشر عبر "واتس آب" كالنار في الهشيم، مع تحذير صارخ من نص "مخترق" يدمر هاتفك بشكل دائم.

ويجري حث المستخدمين على تجنب الرسائل من مستخدم باسم "Martinelli"، وتجاهل أي نص يطلب التحديث إلى "واتس آب غولد".

وتكمن المشكلة في أن هذه الخدعة متكررة، وقد فُضحت على نطاق واسع. ولم يكن هناك أي دليل على وجود نص "مارق" مخترق من شخص يدعى "Martinelli".

وغالبا ما يعدون بميزات "واتس آب" إضافية مقابل رسوم، ويمكن لمثل هذه الحيل تثبيت برامج خبيثة على جهازك، ما يسمح للقراصنة بإحداث فوضى في حياتك عبر الإنترنت.

ولكن هذه الفضيحة لم تعد شائعة بشكل خاص، ولم تُربط أبدا بما يسمى هجوم "Martinelli".

وتقول الرسالة الخادعة، التي تظهر كل عامين: "إذا كنت تعرف أي شخص يستخدم "واتس آب"، فيمكنك نقل هذا. نصح زميل في مجال تكنولوجيا المعلومات بأن فيديو يخرج غدا من "واتس آب"، يسمى martinelli يجب عدم فتحه. إنه يخترق هاتفك ولا شيء سيصلحه. انشر الرسالة".

وتستمر الرسالة الخادعة في التحذير من عمليات الاحتيال على Whatsapp Gold.

ووصفت شركة الأمن السيبراني، Sophos، الرسالة بأنها "سيئة". وقالوا إن فيديو "martinelli" يشكل "تهديدا خياليا".

وأكد موقع Sophos لتقصي الحقائق عدم وجود فيديو martinelli - ولكنه كان جزءا من رسالة سلسلة خادعة منذ عام 2016.

وقام خبراء الإنترنت بتتبع طفرة في عمليات الاحتيال عبر الإنترنت في الأسابيع الأخيرة، حيث يستغل قراصنة الإنترنت أزمة فيروس كورونا لاختراق حسابات المستخدمين وابتزازهم.