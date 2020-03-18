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بسبب كورونا.. زوكربيرغ يصرف 1000دولار لكل موظف في فيسبوك

18
MARCH
2020
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تخطط شركة فيسبوك لمنح ألف دولار مكافأة لكل موظف بالشركة، لمساعدتهم خلال أزمة تفشي فيروس كورونا الحالية.

وكان المدير التنفيذي للشركة مارك زوكربيرغ قد أعلن عن القرار داخليا، فيما لم يعرف متى سيتم توزيع المكافآت حتى الآن، بحسب موقع "ذا فيرج".

ومن المقرر أيضا أن يحصل موظفو الشركة البالغ عددهم 45 ألفا على تقييمات لأول ستة شهور في 2020، والتي قد تؤدي إلى حصول الموظفين على مكافآت أكبر خلال فترة اجتياح الوباء.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت فيسبوك ستمنح مبلغ الألف دولار لكل من المتعاقدين معها والذين يعملون بوظائف الإشراف على المحتوى.

كما تعهدت الشركة بدفع مرتبات العاملين بالساعة حتى لو لم يستطيعوا العمل وأجبروا على البقاء في المنزل بسبب الفيروس.

وتطبيقا لسياسة التباعد الاجتماعي، طلبت فيسبوك من موظفيها في مدينة سياتل ومنطقة خليج سان فرانسيكسو، بالعمل من المنزل ومنع الزيارات الاجتماعية لمكاتبهم.

يذكر أن مجموعة زوكربيرغ الخيرية تتبرع بأموال لإجراء مزيد من اختبارات الكورونا في منطقة خليج سان فرانسيسكو.

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