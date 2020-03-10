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"آب ستور" يرفض التطبيقات الخاصة بكورونا من غير المؤسسات المعتمدة

10
MARCH
2020
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حذفت شركة الإلكترونيات الأمريكية العملاقة أبل عدداً من التطبيقات المرتبطة بانتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) من متجرها الإلكتروني "آب ستور" لأنها لا تتبع مؤسسات معتمدة مثل الحكومات أو المستشفيات.

وأشار موقع سي نت دوت كوم المتخصص فى موضوعات الكمبيوتر إلى أن هذه الخطوة تستهدف منع انتشار المعلومات المضللة أو الخطأ عن المرض.

ونقلت شبكة سي.إن.بي.سي التلفزيونية عن أربعة من مطوري التطبيقات القول إن أبل رفضت نشر التطبيقات التي تعرض حالة انتشار الفيروس في مختلف الدول والمناطق وكذلك الدول الموجود فيها إصابات مؤكدة بالفيروس. وتعتمد بعض هذه التطبيقات على بيانات مأخوذة من مصادر مثل منظمة الصحة العالمية.

وقال المطورون إن موظفي أبل قالوا لهم إن أي شيء متعلق بفيروس كورونا المستجد يجب أن يصدر عن مؤسسات صحية معتمدة أو حكومية.

وقال مطور آخر إن أبل أرسلت رداً مكتوباً يقول إن "التطبيقات التي تحتوي على معلومات بشأن البيانات الطبية السارية يجب أن تقدمها مؤسسة معترف بها".

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