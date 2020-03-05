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"واتس آب" يحقق رغبة المستخدمين ويطرح ميزة جديدة

5
MARCH
2020
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حقق تطبيق التراسل الفوري "واتس آب" رغبة الكثير من مستخدميه وأطلق ميزته الجديدة بشكل رسمي لتعمل على نظامي أندرويد و"آي أو إس".

وأعلن تطبيق المحادثة الفورية، الأكثر استخداما في العالم، الثلاثاء عن إطلاق الميزة التي تعد واحدة من أكثر الميزات طلبا من قبل مستخدمي الخدمة المملوكة لشركة فيسبوك.

وأصبحت ميزة الوضع المظلم الجديدة طلبا أساسيا لمستخدمي التطبيقات الألكترونية على على مدار العام أو العامين الماضيين.

وعلى الرغم من أن بعضا من مستخدمي نظام أندوريد قد شاهدوا معاينات تظهر الميزة، فإن هذه هي المرة الأولى التي تدعمها الشركة رسميا لجميع أجهزة أندرويد، وأجهزة "أي أو أس".

ويشير واتساب في بيانه إلى أن تركيزه الأساسي في طرح الميزة الجديدة هو تقليل إجهاد العين في بيئات الإضاءة المنخفضة، لهذا السبب، على خلاف بعض التطبيقات الأخرى، فإن المناطق المظلمة ليست سوداء تماما.

وأثناء الاختبار، وجدت الشركة أن تباين اللون الأسود والأبيض النقي يمكن أن يؤدي إلى إرهاق العين، لذلك استخدم التطبيق خلفية رمادية داكنة بدلاً من ذلك.

يشار إلى أن تطبيق "واتسآب" هو أحد أكثر تطبيقات المراسلة انتشارا في العالم ويستخدمه نحو 1.5 مليار مستخدم.

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