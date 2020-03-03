نصائح مهمّة لحماية خصوصياتكم على «إنستغرام»

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يضمّ ملفكم الشخصي على «إنستغرام» الكثير من التفاصيل الشخصية، لذلك يجب أن تعملوا على حماية خصوصيتكم بشكل أكثر إحكاماً، ومنع الغرباء من رؤية قصصكم وصفحتكم الرئيسية وتقييد وصولهم إليها.

إذا كنتم تبحثون عن أفضل الوسائل لحماية خصوصيتكم على موقع «انستغرام»، فإليكم 6 نصائح مهمّة لمساعدتكم على البقاء آمنين:

1- ضبط الحساب الخاص:

يعدّ تفعيل حسابك ليكون (حساباً خاصاً) Private Account من أبسط الأشياء التي يمكنك القيام بها لحماية الخصوصية. وبالتالي، لن يتمكن من يزوّر ملفك الشخصي للمرة الأولى من رؤية منشوراتك، حيث يجب أن تقبل طلبهم قبل أن يتمكنوا من رؤية هذه البيانات.

• إضغط على خيار (الإعدادات) في صفحة ملفك الشخصي.

• إضغط على (الخصوصية) Privacy.

• إختر (خصوصية الحساب) Account Privacy.

• قم بتفعيل خيار (حساب خاص) Private Account من خلال الضغط على زر التمرير المجاور.

2- حماية القصص:

يتيح لك إنستغرام تحديد من يرى القصص التي تنشرها، ومنع مشاركتها، من خلال إجراء الخطوات التالية:

• إختر (الإعدادات).

• إضغط على خيار (الخصوصية).

• إختر (القصة) Story.

• بمجرد الضغط على خيار (إخفاء القصة من) Hide Story From ستُفتح قائمة بمَن يتابعك، إضغط على الدائرة بجانب اسم الشخص الذي لا تريده أن يشاهد قصتك.

ولمنع شخص محدد من مشاركة قصتك، اتّبِع الخطوات التالية:

• إضغط على خيار (القصة) Story، في نفس الصفحة، وقم بالتمرير للأسفل ستشاهد خيار (المشاركة) Sharing.

• من خلال خيار (السماح بالمشاركة) Allow Sharing، يمكنك إيقاف أو منع الأشخاص من إرسال قصصك إلى الآخرين.

• كما يمكنك أيضاً إيقاف تشغيل (السماح بإعادة المشاركة في القصص) Allow Resharing to Stories، لمنع الأشخاص من إضافة مشاركاتك إلى قصصهم.

ولتقييد وصول قصصك إلى أشخاص محددين على إنستغرام، إتّبع الخطوات التالية:

• إختر (الإعدادات).

• إضغط على خيار (الخصوصية).

• إختر (القصة) Story.

• ضمن خيار (الأصدقاء المقرّبين) Close Friends، يمكنك إضافة الأشخاص أو حذفهم.

3- حظر أشخاص محددين:

يمكنك حظر أشخاص تختارهم من رؤية صفحتك الرئيسية، ولفِعل ذلك اتّبع الخطوات التالية:

• إذهب إلى الحساب الخاص بالشخص الذي تريد حظره.

• في صفحة (ملف التعريف) Profile، أنقر على القائمة ثلاثية النقاط في الزاوية العلوية اليمنى

• إختر (حظر) Block.

4- إيقاف إرسال جهات اتصالك إلى إنستغرام:

• أنقر على (الإعدادات).

• إختر (الحساب) Account.

• إختر (مزامنة جهات الاتصال) Contacts Syncing وقم بتعطيل المزامنة.

5 - إيقاف اقتراح حسابك على الآخرين:

لا يمكنك تغيير هذا الأمر باستخدام تطبيق الهاتف الذكي، بل يجب استخدام جهاز الكمبيوتر، من خلال اتّباع الخطوات التالية:

• سجّل الدخول إلى موقع إنستغرام، انتقل إلى ملفك الشخصي.

• أنقر على (تعديل الملف الشخصي) Edit Profile.

• قم بإلغاء خيار (اقتراحات مماثلة للحساب)Similar Account Suggestions.

6- إيقاف الإعلانات المخصصة:

لتعطيل تخصيص الإعلانات، عليك أولاً الانتقال إلى إعدادات الإعلانات على فيسبوك، على الهاتف الذكي:

• إختر (الإعدادات والخصوصية).

• أنقر على (الإعدادات).

• إختر (تفضيلات الإعلان) Ad Preferences.

• أنقر على (إعدادات الإعلان) Ad Settings.