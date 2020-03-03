living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

هل يمكن لجهاز "بصمة الحضور والانصراف" نقل العدوى بفيروس كورونا؟

3
MARCH
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أكد خبير للصحة العامة والطب الوقائي إمكانية انتقال العديد من الأمراض إلى مستخدمي أجهزة البصمة التي تسجل مواعيد حضور وانصراف العاملين في الشركات.

ونقل موقع "الكونسلتو" عن طبيب استشاري، قوله إن هذه الأجهزة قد تتسبب في أضرار صحية عديدة، بما في ذلك أمراض الجهاز التنفسي، كما يزيد من احتمالات الإصابة بالأمراض الجلدية.

ويشمل ذلك الالتهابات والحكة الجلدية، علاوة على أمراض الدم مثل فيروس "سي"، حال لامس الشخص المصاب موضع البصمة وهو مجروح.

وفي الوقت ذاته أكد الموقع المختص بالأخبار الطبية، أنه لا توجد أية دراسة حتى الآن تظهر وجود دليل واضح على دور البصمة في نقل العدوى بفيروس كورونا.

ومع ذلك نقلت صحيفة "الأنباء" الكويتية عن مصادر، قولها إن أجهزة البصمة يمكنها نقل فيروس كورونا عن طريق ملامسة اليد للعين أو الفم أو الأنف، لكن من السهل التخلص من الفيروس عن طريق مسح الجهاز بالمعقم.

وقررت الوزارات والهيئات في البلاد إعفاء الموظفين من البصمة والاستعاضة عنها بالتوقيع في كشوف الحضور والانصراف، بعدما أصدر دیوان الخدمة المدنیة الكویتي، قرارا بوقف العمل بنظام البصمة في الجھات الحكومیة، حتى نهاية الشھر الجاري.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الاثنين، اكتشاف 10 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، حسبما نقل التلفزيون الرسمي الكويتي.

وذكرت صحيفة "الراي" الكويتية، أن الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور عبد الله السند أعلن رصد 10 حالات إصابة جديدة بكورونا مما يرفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 56، مؤكدا أن المصابين بحالة مستقرة وجيدة.

من جانبها أوضحت وكيلة الصحة العامة الكويتية، بثينة المضف، أن جميع الحالات الـ10 الجديدة مرتبطة بالسفر إلى إيران، لافتة إلى أن جميعهم من الموجودين في الحجر الصحي، وشددت على حرص الوزارة على مبدأ الشفافية في التعاطي مع هذه المسألة.

وأكدت صحيفة "الجريدة"، يوم الجمعة، أن الجيش الكويتي قرر تعطيل الدراسة لطلبة كلية علي الصباح العسكرية، وطلبة مدرسة ضباط الصف، وطلبة مدرسة الأغرار، وطلبة معهد الخدمة الوطنية العسكرية لمدة أسبوعين.

وأوضحت الصحيفة أن تاريخ توقف الدراسة في الكليات العسكرية، يبدأ من الأحد الموافق الأول من آذار، إلى الثاني عشر من الشهر نفسه.

وفي السياق نفسه، أعلنت وزارة الداخلية الكويتية تعليق الدراسة في أكاديمية سعد العبد الله للعلوم الأمنية (كلية الشرطة ومعهد الشرطة ومدرسة الشرطة)، بعد ظهور حالات مصابة بفيروس كورونا، في الفترة ذاتها للكليات العسكرية.

sputnik

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout