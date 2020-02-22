تحذير صادم عن "واتساب".. هكذا تكشف محادثاتك الخاصة!

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ضمن صاعقة جديدة ضربت خصوصية المستخدمين عبر مواقع التواصل، أفاد تقرير جديد بأن مجموعات المحادثة الخاصة عبر تطبيق "واتسآب" تعرض خصوصية المستخدمين لخطر، إذ من الممكن أن يكشف محرك البحث "غوغل" أي مجموعة دردشة خاصة في تطبيق واتساب عبر البحث.

في التفاصيل، اكتشف الصحافي في إذاعة "دويتشه فيله" الألمانية جوردان وايلدون، أن استخدام ميزة "دعوة إلى مجموعة عبر الرابط" في التطبيق تتيح لمحرك البحث أن يقوم بفهرستها.

ويسهّل ذلك العثور على بعض المجموعات الخاصة فقط من خلال بحث بسيط عبر "غوغل"، ما يعني أنه يمكن لأي شخص بشكل عشوائي اكتشاف مجموعات المحادثة والانضمام إليها، وبعد الانضمام، يمكن رؤية المشاركين وأرقام هواتفهم.

بدورها، لاحظت المطورة جين مانشون وونج أن غوغل تقدم حوالي 470 ألف نتيجة بحث لعناوين URL chat.whatsapp.com التي تُستخدم دعوات لمجموعات المحادثات.

ولا يعد ذلك خللا في التطبيق، إذ تقوم غوغل بفهرسة روابط الدعوة إلى محادثات مجموعات واتساب الخاصة، بحسب تقرير شركة الإعلام والبث الأمريكية "فايس (Vice)".

الشركة ترد

بدورها، علقت واتساب على التقارير الصادرة بأنه وعلى غرار أي محتوى يتم مشاركته في القنوات العامة القابلة للبحث، يمكن العثور على الروابط التي يتم نشرها بشكل عام على الإنترنت بواسطة مستخدمي التطبيق الآخرين.

وأضافت :يجب ألا يتم نشر الروابط التي يرغب المستخدمون في مشاركتها بشكل خاص إلا مع أشخاص يعرفونهم ويثقون بهم.

يشار إلى أن تطبيق "واتسآب" هو أحد أكثر تطبيقات المراسلة انتشارا في العالم ويستخدمه نحو 1.5 مليار مستخدم.