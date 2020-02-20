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شاب يفقد حياته في حادثة غير متوقعة ... بسماعات الأذن!

20
FEBRUARY
2020
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عثر على جثة شاب في غرفة نومه بعد تعرضه لصدمة كهربائية جراء استخدامه سماعات الأذن المتصلة بهاتفه المحمول أثناء شحنه.

ووقع اكتشاف جثة سوباخت ساربون، البالغ من العمر 35 عاما، على فراشه في فرا ناخون سي أيوتثايا، بوسط تايلاند، مساء الاثنين 17 فبراير، وهو يضع سماعات بأذنيه موصولة بهاتفه الذكي الذي كان في وضع الشحن.

ويعتقد أن ساربون كان عائدا إلى منزله عقب تدريب لكرة القدم قبل وقوع الحادث المأساوي.

واكتشف جاره المقرب سوراوت سوكانيا (36 عاما)، الحادثة، إثر عدم استجابة ساربون لأي رسالة، موضحا أنه لم يتواصل مع أي شخص منذ أكثر من ثلاثة أيام "وهو أمر غير معتاد".

وتابع: "بعد ذلك، أرسلت لي صديقته رسالة تطلب مني زيارته، لذلك ذهبت إلى منزله ولم أجد أحدا، ثم قررت أنا وجار آخر اقتحام المنزل، فوجدناه ميتا".

وقال سوكانيا إن صديقه ساربون كان يحب الرياضة، وعادة ما يلعب كرة القدم مع فريق محلي كل مساء.

وعقب عثوره على صديقه ميتا، اتصل سوكانيا بخدمات الطوارئ التي تفحصت الموقع فور وصولها قبل أن تحمل الجثة وتغادر المكان.

ويشك عمال الإنقاذ في أن ساربون تعرض للصعق بالكهرباء من سماعات الأذن المتصلة بهاتفه الذكي الذي كان قيد الشحن آنذاك.

وأرسلت جثة الشاب في وقت لاحق إلى المستشفى لفحصها وتأكيد سبب الوفاة، فيما أكد العقيد سورابونج ثامابيتاك، قائد شرطة فرا ناخون سي أيوثايا، أن الضحية كان ميتا عندما عثر عليه.

مشيرا إلى أنه "لا يوجد مشتبه بهم في وفاته، لذلك نعتقد أنه حادث نتج عن الهاتف"، وتابع: "يجب على الناس توخي الحذر عند استخدام سماعات الرأس وشحن هواتفهم في الوقت نفسه".

روسيا اليوم
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